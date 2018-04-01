سفير ايران لدي الدنمارك :

التبادل الاقتصادي بين ايران والدنمارك يبلغ 398 مليون دولار

طهران / 1 نيسان /ابريل / ارنا – قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي الدنمارك 'مرتضي مراديان' انه في ضوء العلاقات الثنائية المتنامية بشكل ملحوظ خلال السنوات الاخيرة، فقد ازداد حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين ليبلغ الـ 398 مليون دولار في الوقت الحاضر.

وفي كلمة له خلال احتفالية بمناسبة بدء السنة الايرانية الجديدة (في 21 مارس الماضي)، والتي حضرها جمع من الجالية الايرانية المقيمة في الدنمارك الي جانب مسؤولين وعدد من الشخصيات الثقافية والاكاديمية، اشار مراديان الي عقد الضمان (المالي) بقيمة 500 مليون يورو، والمخصص للاستثمار في ايران، الي جانب التوافقات المبرمة في مجال الملكية الفكرية؛ متطلعا في المستقبل القريب الي ترسيخ مزيد من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وفيما نوّه الي تواجد اكثر من 26 الف من الرعايا الايرانيين داخل الدنمارك، قال السفير الايراني ان المستوي العلمي المرموق والتناغم الاجتماعي، وتألق هؤلاء المواطنين في المجالات المهنية لدي المؤسسات الحكومية والشركات الايرانية الخاصة، وذلك بشهادات متكررة من جانب المسؤولين في هذا البلد، ادي ذلك دورا كبيرا في تنمية العلاقات الثنائية بين ايران والدنمارك.
علما انه وفقا للاحصائيات الرسمية، فقد بلغ حجم التبادل الاقتصادي خلال العام 2015 بين طهران وكوبنهاغن 175 مليون دولار، وفي مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق النووي، خلال العام 2016، حقق نموا ليصل الي 270 مليون دولار؛ وقد بلغ حاليا، وبحسب السفير الايراني في الدنمارك، 398 مليون دولار.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

اقتصاد

ايران والدنمارك

التبادل الاقتصادي

398 مليون دولار

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

التبادل الاقتصادي بين ايران والدنمارك يبلغ 398 مليون دولار

معظم المشاهدات

قاسمی یرد بقوة علي تصریحات بن سلمان الوقحة والداعیة للحرب ضد ایران

قاسمی یرد بقوة علي تصریحات بن سلمان الوقحة والداعیة للحرب ضد ایران

بغداد تشهد وقفة احتجاجية منددة بجرائم السعودية في العراق والمنطقة

بغداد تشهد وقفة احتجاجية منددة بجرائم السعودية في العراق والمنطقة

خبير سياسي عراقي: ايران صاحبة الدور الاكبر في مواجهة الارهاب

في حديث خاص لـ 'ارنا'

خبير سياسي عراقي: ايران صاحبة الدور الاكبر في مواجهة الارهاب

النجف الاشرف تحتضن ملايين الزائرين لإحياء ذكري ولادة الإمام علي (ع)

النجف الاشرف تحتضن ملايين الزائرين لإحياء ذكري ولادة الإمام علي (ع)

لاريجاني يدين بشدة جريمة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

لاريجاني يدين بشدة جريمة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

أحدث الأخبار

التبادل الاقتصادي بين ايران والدنمارك يبلغ 398 مليون دولار

سفير ايران لدي الدنمارك :

التبادل الاقتصادي بين ايران والدنمارك يبلغ 398 مليون دولار

باحث فلسطینی : مسیرة العودة أسقطت المزاعم الصهیونیة عن أخلاقیة `إسرائیل` وإنسانیتها

فی حوار خاص مع إرنا؛

باحث فلسطینی : مسیرة العودة أسقطت المزاعم الصهیونیة عن أخلاقیة 'إسرائیل' وإنسانیتها

550 حالة اعتقال خلال اذار بینهم 20 امرأة و105 أطفال

أسري فلسطین؛

550 حالة اعتقال خلال اذار بینهم 20 امرأة و105 أطفال

الفلسطينيون يؤكدون سلمية التظاهرات واستمرارها وينددون بجرائم الاحتلال

الفلسطينيون يؤكدون سلمية التظاهرات واستمرارها وينددون بجرائم الاحتلال

ارتفاع عدد مصابی زلزال سربل ذهاب الي 54 شخصا

ارتفاع عدد مصابی زلزال سربل ذهاب الي 54 شخصا

موضوعات مرتبط