التبادل الاقتصادي بين ايران والدنمارك يبلغ 398 مليون دولار

وفي كلمة له خلال احتفالية بمناسبة بدء السنة الايرانية الجديدة (في 21 مارس الماضي)، والتي حضرها جمع من الجالية الايرانية المقيمة في الدنمارك الي جانب مسؤولين وعدد من الشخصيات الثقافية والاكاديمية، اشار مراديان الي عقد الضمان (المالي) بقيمة 500 مليون يورو، والمخصص للاستثمار في ايران، الي جانب التوافقات المبرمة في مجال الملكية الفكرية؛ متطلعا في المستقبل القريب الي ترسيخ مزيد من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وفيما نوّه الي تواجد اكثر من 26 الف من الرعايا الايرانيين داخل الدنمارك، قال السفير الايراني ان المستوي العلمي المرموق والتناغم الاجتماعي، وتألق هؤلاء المواطنين في المجالات المهنية لدي المؤسسات الحكومية والشركات الايرانية الخاصة، وذلك بشهادات متكررة من جانب المسؤولين في هذا البلد، ادي ذلك دورا كبيرا في تنمية العلاقات الثنائية بين ايران والدنمارك.

علما انه وفقا للاحصائيات الرسمية، فقد بلغ حجم التبادل الاقتصادي خلال العام 2015 بين طهران وكوبنهاغن 175 مليون دولار، وفي مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق النووي، خلال العام 2016، حقق نموا ليصل الي 270 مليون دولار؛ وقد بلغ حاليا، وبحسب السفير الايراني في الدنمارك، 398 مليون دولار.

انتهي ** ح ع

