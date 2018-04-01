550 حالة اعتقال خلال اذار بینهم 20 امرأة و105 أطفال

وأوضح 'ریاض الأشقر'، الباحث والناطق الإعلامی باسم المركز أن التقریر رصد 23 حالة اعتقال من قطاع غزة، 11 منها تعود لصیادین اعتقلوا خلال ممارسه عملهم مقابل شواطئ القطاع، اضافة الي اعتقال 4 مواطنین علي حاجز بیت حانون 'ایرز'، ثلاثة منهم بعد استدعائهم للمقابلة من اجل الحصول علي تصاریح للمرور لمرافقة مرضي، والرابع هو الموظف فی شركة 'جوال 'رمزی ابوعنزة' البالغ من العمر 43 عاما خلال توجهه من غزة إلي الضفة المحتلة للمشاركة فی دورة تدریبیة، فیما اعتقل الاخرون خلال تسللهم الي الداخل عبر الحدود الشرقیة.

وأضاف' الأشقر'، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطاعن 'علی مصطفي الوحش' البالغ 92 عاماً، وهو أحد اعضاء الإصلاح العشائری البارزین فی الضفة الغربیة، من منزله بمدینة بیت لحم، وكذلك المسن 'إلیاس حسین ربیع' (74 عامًا) من قریة بیت عنان شمال غرب القدس المحتلة.

كما اعتقل الصحفي ' بكر عبد الحق' مراسل تلفزیون فلسطین فی نابلس؛ أثناء مروره علي معبر الكرامة وذلك بعد استلامه جائزة الشباب العربی المتمیز فی المجال الإعلامی فی القاهرة.

*اعتقال الأطفال

وبین 'الأشقر' أن الاحتلال، وخلال شهر أذار، صعّد من استهداف شریحتی النساء والأطفال القاصرین عبر عملیات الاعتقال، حیث بلغت حالات الاعتقال بین الأطفال (105) حالة، وفي سابقة خطیرة احتجز الاحتلال الطفل ' ضرغام كرم مسودة' الذي لم یتجاوز عمره 3 سنوات فقط، فی البلدة القدیمة بالخلیل ونكلوا به، بینما اعتقل الطفلان الشقیقان 'حاتم' 8 سنوات، و'أمیر' 10 سنوات بعد اقتحام منزلهما في بیت حنینا شمالی القدس.

ومن العیسویة بالقدس اعتقلت قوات الاحتلال الطفلین الشقیقین 'هیثم شادی عبید' 11عاما، والطفل 'حسین ' 13 عاما.

فیما اعتقلت قوات الاحتلال الفتي ' مصطفي صالح التمیمی' (16 عاما)، من قریة دیر نظام شمال غرب رام الله، وهو من ذوی الاحتیاجات الخاصة.

*اعتقال النساء

وتصاعدت ایضا حالات الاعتقال بین النساء خلال الشهر الماضی والتی بلغت الـ 20 حالة، بینهن المحررة 'رسیلة شماسنة'، والدة الشهید محمد شماسنة وابنتاها فاطمة وسارة، من بلدة قطنة شمال غربی القدس علي مدخل نفق بلدة بدو ولم یمضي علي اطلاق سراحها سوي شهر .

فیما اعتقلت المسنة ' فرحة عبد دعنا' 67 عاماً، من القدس القدیمة، والسیدة ' صفاء سامی عطاطره' من جنین أثناء زیارة زوجها الأسیر 'ماجد نزار' بسجن النقب بذریعة محاولتها إدخال شریحة هاتف محمول لزوجها، فیما استدعت والدة رئیس مجلس الطلبة في جامعة بیر زیت الأسیر' عمر كسوانی' للتحقیق معها فی المسكوبیة .

كذلك اعتقلت السیدة 'ابتسام عبید' من قریة العیساویة وهي والدة الفتي الاسیر ' نایف وسیم عبید' (15 عاما)، واستدعت زوجها للتحقیق معه، واعتقلت ایضا الفتاة 'می بسام عسیلة' 14عاماً من مخیم شعفاط، بحجة حیازة سكین وزجاجة غاز.

ومن ساحات المسجد الاقصي اعتقلت الحاجة 'أمیرة أبوعیده' من قطاع غزة خلال تواجدها فی المسجد الاقصي للصلاة، فیما اعتقلت الطالبتان الجامعیتان ' فاطمة فادی جرار' (20عاما) من مدینة جنین وهي طالبة فی جامعة القدس المفتوحة، والطالبة فی كلیة الإعلام بجامعة النجاح الوطنیة 'عُلا مرشود' (21 عامًا) من نابلس وذلك بعد استدعائها للمقابلة فی معسكر حواره .

*القرارات الإداریة والمقاطعة

وأوضح 'الأشقر' بأن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالی اصدار القرارات الاداریة بحق الأسري الفلسطینیین، حیث أصدرت محاكم الاحتلال الصوریة خلال شباط 94 قرارا إداریا، منهم 32 قرارات إداریة لأسري جدد للمرة الأولي، و62 قراراً بتجدید الفترات الاعتقالیة لأسري إداریین لمرات جدیدة، تراوحت ما بین شهرین الي ستة أشهر، ومن بین من صدرت بحقهم قرارات اداریة الأسیر المعزول وأحد أبطال معركة الأمعاء الخاویة 'أیمن علی طبیش' (36 عاماً) من الخلیل وذلك للمرة الخامسة علي التوالی لمدة 4 شهور جدیدة، والقیادی فی حركة حماس الشیخ ' شاكر حسن عماره ' 55 عاما'، من بلدة أریحا، وذلك لمدة 4 اشهر للمرة الثالثة، والقیادی فی حركة حماس 'نادر صوافطة ' (43 عاما)، من مدینة طوباس، للمرة الرابعة علي التوالی لمدة 4 شهور .

كما واصل الأسري الاداریون البالغ عددهم حوالي 450 معتقلاً إداریاً خلال الشهر الماضی مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، بكافة أشكالها رداً علي تصاعد سیاسة الاعتقال الإداری بحق الاسري ومخالفتها لكافة المعاییر التی وضعها القانون الدولی لتقیید استخدام هذا النوع من الاعتقال التعسفی؛ و علیه فقد فشلت جلستان للحوار مع ادارة السجون لإنهاء خطوة المقاطعة، بینما هددت ادارة الأسري باستخدام القوة لإجبارهم علي المثول أمام محاكم الاعتقال الاداری، وبحرمانهم من محاكم الاستئناف، ورد الاسري بانهم سیصعدون خلال شهر ابریل الحالی حتي یتم إعادة النظر فی قانون الاعتقال الاداری التعسفی.

*اقتحامات وعقوبات

وكشف 'الأشقر' ایضا بأن ادارة السجون واصلت خلال الشهر الماضی فرض عقوبات علي الأسري واقتحام السجون والتنكیل بالمعتقلین، حیث قلصت إدارة السجون الوجبات الرئیسیة التی تقدم للأسیرات الفلسطینیات فی سجن الشارون.

هذا وقد اعتدت الوحدات الخاصة 'الاسرائیلیة' بالضرب المبرح علي الأسیر 'عماد جعیدی' (30 عاماً)، من اهالی مدینة قلقیلیة فی سجن النقب أثناء نقله إلي عیادة السجن؛ الامر الذي تسبب فی إثارة توتر داخل السجن بعد أن أقدم الأسري علي اغلاق الاقسام احتجاجاً علي الاعتداء الذی تعرض له زمیلهم .

انتهی **387/ ح ع**

