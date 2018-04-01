الفلسطينيون يؤكدون سلمية التظاهرات واستمرارها وينددون بجرائم الاحتلال

غزة/ 1 نيسان / ابريل/ ارنا - يواصل الفلسطينيون لليوم الثالث علي التوالي مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق مختلفة لحدود قطاع غزة وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لـ 'مسيرة العودة الكبري' التي تستمر فعالياتها حتي 15/مايو.

وعقدت لجنة القوي الوطنية والاسلامية اجتماعا طارئا علي أرض مخيم العودة شرقي حدود حي الزيتون في قطاع غزة أكدت فيه استمرار التظاهرات السلمية علي الحدود ومنددة بجرائم الاحتلال.
وقال اسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس, أن مخيمات العودة ماضية علي طريق العودة ومستمرة في الزحف لكسر الحصار علي القطاع وصولا للقري والبلدات التي هجر منها الشعب الفلسطيني قسرا عام ثمانية وأربعين.
وأكد رضوان, أن مسيرات العودة الكبري هي تظاهرات سلمية تطالب بحق الفلسطينيين المشروع والذي كفلته جميع الاعراف والقوانين الدولية.
وأضاف في حديث لمراسلنا : نوجه رسالة للعدو المحتل أن جرائمه المتكررة بحق المدنيين العزل الذين خرجوا بمظاهرات سلمية في 'يوم الأرض' لن تمر دون حساب ولن توقف مسيرات العودة.
ورأي القيادي في حماس أن مسيرات العودة حققت أهدافها وأوصلت رسالة للكيان وللإدارة الامريكية أن قرار الرئيس الأمريكي ' دونالد ترامب ' تحت الأقدام وصفقة القرن في زوال أمام صمود الشعب الفلسطيني بالعودة التي الديار التي هجرها منه الاحتلال.
ودعا رضوان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الانسان الي ملاحقة قادة الاحتلال علي ما ارتكبه من جرائم حرب بحق المدنيين العزل في قطاع غزة .
من جانبه, قال لؤي القريوتي القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة, أن مخيمات العودة علي طول الحدود في قطاع غزة مستمرة تتويجا ليوم تجسيد قرار العودة يوم الخامس عشر من أيار المقبل .
وأكد القريوتي, أن مسيرات العودة هي دليل علي رفض الفلسطينيين الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وتمرير صفقة القرن .
وأشار الي أنه من المحتمل اقدام المتظاهرين علي اقتحام الحدود الفاصلة مع أراضي الثمانية وأربعين وازالة الاسلاك الشائكة في حال لم يخضع الاحتلال لمطالب المتظاهرين وحقوقهم في العودة الي أراضيهم المسلوبة .
واعتبر أن مسيرات العودة نجحت في اعادة الضوء علي القضية الفلسطينية في المجتمع الدولي والعربي.
وأضاف : شعبنا الفلسطيني متمسك بخيارات المقاومة نحو كسر الحصار ومستمر في نضاله حتي دحر الاحتلال من فلسطين.
وتشهد حدود غزة تظاهرات يومية وفعاليات فنية، وسط مواصلة جيش الاحتلال في جرائم اطلاق النار علي اللاجئين قرب الحدود.
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الفلسطينيون يؤكدون سلمية التظاهرات واستمرارها وينددون بجرائم الاحتلال

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