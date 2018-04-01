ارتفاع عدد مصابی زلزال سربل ذهاب الي 54 شخصا

كرمانشاه/1نیسان/ابریل/ارنا - اعلن رئیس مركز خدمات الطواریء فی دائرة الطب العدلی بمحافظة كرمانشاه (غرب)، صائب مدرسی، ان عدد مصابی الزلزال بقوة 5.3 درجات علی مقیاس ریختر والذی ضرب عصر الیوم الاحد مدینة سربل ذهاب التابعة لهذه المحافظة، ارتفع الی 54 شخصا.

وقال مدرسی مساء الیوم الاحد فی حدیث لمراسل 'ارنا'، ان معظم هولاء المصابین غادروا المستشفیات بعد تلقیهم العلاج اللازم؛ مضیفا ان عددا من المصابین فقط یرقدون حالیا فی مستشفیات مدینتی سربل ذهاب وكرمانشاه.
وصرح المسؤول فی مركز الطواری الایرانی، ان اغلب المصابین هم من اهالی مدن سربل ذهاب وغیلانغرب وقصرشیرین؛ مشیرا الی احتمال ارتفاع عدد المصابین فی هذا الحادث.
وضرب زلزال بقوة 5.3 درجة علی مقیاس ریختر الیوم الاحد فی الساعة ال13 وخمسة دقائق مدینة سربل ذهاب حیث افاد مركز رصد الزلازل لموسسة الجیو فیزیا التابعة لجامعة طهران ان الزلزال وقع فی عمق 7 كیلومترا تحت الارض.
انتهی**2018/ ح ع **



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ارتفاع عدد مصابی زلزال سربل ذهاب الي 54 شخصا

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