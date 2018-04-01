لاعب الجودو الايراني يحرز الفضية في منافسات غراندبري بجورجيا

طهران / 1 نيسان /ابريل/ ارنا- حصل لاعب الجودو الايراني للوزن الثقيل 'جواد محجوب' علي الميدالية الفضية خلال منافسات غراندبري التي اقيمت في عاصمة جورجيا تفليس.

واستضافت جورجيا يوم الجمعة (30 مارس المنصرم)، المرحلة الثالثة من منافسات بطولة غراندبري للجودو، والتي انتهت اليوم بفوز لاعب الوزن الثقيل، فوق 100 كغم، جواد محجوب وحصوله علي الميدالية الفضية في هذه المنافسات.
وتمكن محجوب في الجولة الاولي من الفوز علي كل من منافسه الروسي والفرنسي والجورجي ليتاهل في نهاية المطاف الي مرحلة النهائيات مواجها خصمه الجورجي 'غورام تاشي شويلي' والتي انتهت بفوز الاخير وخسارة اللاعب الايراني وحصوله علي الميدالية الفضية في هذه البطولة.
وبذلك فقد ختم منتخب الجودو الايراني الذي يضم 6 لاعبين مهامه في جورجيا بفوز ميدالية فضية واحدة؛ والذي سيعاود الجهود للمشاركة في بطولة انطاليا الدولية التي ستقام الاسبوع المقبل.
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لاعب الجودو الايراني يحرز الفضية في منافسات غراندبري بجورجيا

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