بروجردی : یجب النظر من منطلق المصالح والامن القومی الي تطبیق تلغرام

وفی تصریح له الیوم الاحد، اوضح بروجردی ان تطبیق تلغرام ونظرا الي التصامیم المتبعة فیه وتعقیداته الخفیة، یشكل من الناحیة العملیة تهدیدا امنیا وخاصة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة؛ مضیفا ان هناك بعض الدول مثل الصین وباكستان قررت علي حجب التلغرام ایضا بما یؤكد هذه الحقیقة.

ونوّه رئیس اللجنة النیابیة للامن القومی الایرانی الي ان مالك تطبیق تلغرام 'باول دوروف' هو (رجل اعمال) یهودی من اصول روسیة وقد غادر بلاده علي خلفیة اسباب امنیة لیحصل علي جنسبة اخري.

واردف قائلا، ان رئیس وزراء الكیان الصهیونی بنیامین نتنیاهو یصف هذا الشخص بأنه 'ثروة اسرائیل الكبري' ویشكره علي خدماته الي هذا الكیان.

وشدد بروجردی بالقول، 'ینبغی لنا ان نتخذ الاجراءات بالشكل الذی یحول دون تغلغل الاعداء واثارة المشاكل فی البلاد'.

ولفت الي انه رغم الاتصالات التی جرت خلال هذه الفترة بین الحكومة ومدیر التلغرام لحجب القنوات التی تحرّض علي المساس بأمن (البلاد)، لكن القائمین علي هذا التطبیق لم یبدو ای تعاون مع ایران.

واكد رئیس لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة فی مجلس الشوري الاسلامی، 'نحن ندعم حجب تطبیق تلغرام من منطلق الدفاع عن الامن القومی، مع استرعاء اهتمام المسؤولین الامنیین وجهاز القضاء ضرورة تحفیز استخدام تطبیقات مراسلة محلیة و وطنیة'.

وخلص بروجردی الي ان المعلومات التی یتم تناقلها عبر تطبیق تلیغرام یتم وضعها فی متناول بریطانیا والمانیا والكیان الصهیونی.

انتهي ** ح ع

