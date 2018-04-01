وزیر الداخلیة : مناسبة '12 فروردین' تجسّد ابرز نماذج ارادة الشعب فی تقریر مصیره

طهران / 1 نیسان / ابریل / ارنا – قال وزیر الداخلیة عبد الرضا رحمانی فضلی ان مناسبة 'الثانی عشر من فروردین' (حسب التقویم الهجری الشمسی الموافق 1 ابریل من كل عام)، هی من ابرز نماذج ارادة الشعب (الایرانی) فی تقریر مصیره.

وفی بیان له الیوم الاحد، اكد رحمانی فضلی ان هذه المناسبة التی تمثّل فی تاریخ ایران الحضاری یوما لبلورة الرغبة الجماهیریة وتجسّد النصر التاریخی علي الاستبداد والاستعمار، تعدّ من ابرز نماذج ارادة الشعب الایرانی فی تقریر مصیره.
ولفت وزیر الداخلیة الي ان الیوم وبفضل وحدة ویقظة الشعب والتماسك بین الشعب والقیادة الحكیمة، لقد تحولت مبادئ الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الي نماذج یحتذي بها للتحرّر من سطوة الانظمة غیرالالهیة واللاانسانیة.
وهنّأ رحمانی فضلی بهذه المناسبة السارّة التی تزامنت فی هذا العام مع ذكري مولد الامام علی ابن بی طالب (علیه السلام)، سماحة قائد الثورة الاسلامیة والشعب الایرانی الواعی والمسؤولین الاكفّاء فی الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.
وجری فی 1 نیسان / ابریل عام 1979 استفتاء عام لتكریس نظام الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، وقد حاز علی تأیید شعبی حاسم بنسبة بلغت 98.2 بالمائة لیتم علی اثره تاسیس نظام جدید یرتكز علی سیادة الشعب الدینیة فی كیفیة الحكم وادارة المجتمعات البشریة بخاصیة العدالة ورفض ومقارعة الهیمنة والحیاة المشفوعة بالعزة والكرامة والقیم المعنویة.
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وزیر الداخلیة : مناسبة `12 فروردین` تجسّد ابرز نماذج ارادة الشعب فی تقریر مصیره

وزیر الداخلیة : مناسبة '12 فروردین' تجسّد ابرز نماذج ارادة الشعب فی تقریر مصیره

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