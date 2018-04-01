السيد عمار الحكيم يدين الارهاب الصهيوني ضد الفلسطينيين

بغداد/1 نيسان/ابريل/ارنا-اعتبر رئيس التحالف الوطني العراقي وزعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ان استهداف الفلسطينيين ينم عن حقد الاحتلال الصهيوني وتمرده علي كل القوانين والمواثيق الدولية.

وفي بيان صدر عنه اليوم السبت، تلقت (ارنا) نسخة منه، اكد الحكيم 'ان استهداف التظاهرات السلمية الفلسطينية في يوم الأرض ينّم عن حقد وغطرسة الاحتلال الصهيوني وتمرده علي كل القوانين والمواثيق الدولية'.
واضاف 'تابعنا بقلق شديد تطورات التظاهرات السلمية في يوم الأرض في ذكراها الثانية والأربعين في فلسطين المحتلة واستخدام الاحتلال الصهيوني القوة المفرطة تجاه العزّل أصحاب الأرض الحقيقيين في غزة، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحي'.
وشدد زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي، قائلا 'اننا إذ نستنكر بأشد عبارات الشجب والتنديد هذه الإجراءات الصهيونية، نستغرب الصمت الدولي ازاء هذه الجريمة النكراء .. واستهداف تظاهرة سلمية للفلسطينيين في خان يونس ما أوقع شهداء وجرحي أيضا'.
وكان الاف الفلسطينيون قد خرجوا بمسيرات حاشدة يوم الجمعة قرب حدود قطاع غزة مع الكيان الصهيوني، اُطلق عليها (مسيرة العودة)، في الثلاثين من شهر اذار-مارس الذي يصادف يوم الارض، وقد تصدت لهم تشكيلات من جيش الكيان الصهيوني بقسوة ووحشية، حيث قتلت واصابت العشرات منهم.
وفي بيان لها قالت حركة تحرير فلسطين (فتح)، 'ان الشعب الفلسطيني، الذي نزف جرحه دفاعا عن الأرض خلال العام 1976 في مرحلة مفصلية، وقدم الشهداء والجرحي، سيبقي أمينا وفيا لكل قطرة دم نزفت فوق هذه الأرض العزيزة التي ترفض كل معاني التهويد والتزوير والإلغاء وشطب الآخر، والاستيلاء علي الارض بالقوة، وسيبقي شعبنا الفلسطيني عظيما شامخا عزيزا فوق أرضه'.
وكانت الحركة قد دعت أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم الي أوسع مشاركة في أحياء 'يوم الارض' إعلانا وإيذانا بمواصلة الدرب والطريق لبلوغ الحرية والاستقلال، وإنهاء نظام 'الابارتهايد' والفصل العنصري والتمميز الذي تنفذه إسرائيل بحق ابناء الشعب الفلسطيني، أصحاب الارض الاصليين.
وقوبل العدوان الصهيوني الاخير ضد الشعب الفلسطيني بلامبالاة المحافل الدولية المختلفة، لاسيما القوي الكبري والمنظمات الدولية.
انتهي ** ع ص/ ح ع



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السيد عمار الحكيم يدين الارهاب الصهيوني ضد الفلسطينيين

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