الجزائر تدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية التامة للفلسطينيين

و أوضح بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر 'تدين، بأشد العبارات، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المشاركين في المسيرات السلمية التي نظمها الشعب الفلسطيني، بمناسبة إحياء الذكري 42 ليوم الأرض'، وراح ضحيتها 16 قتيلا وأكثر من 1400 جريح.

كما نددت الجزائر 'بقوة' بهذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، و'انتهاكه الصارخ' للمواثيق والقوانين الدولية'، داعية المجتمع الدولي إلي 'التعجيل بتوفير الحماية التامة للشعب الفلسطيني الأعزل'.

وحيت الجزائر أرواح الشهداء الذين سقطوا، وأعربت عن 'تضامنها' مع فلسطين شعبا وحكومة و 'مساندتها للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف'.

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