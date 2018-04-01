التغيرات الاخيرة في الادارة الاميركية ستدفع واشنطن لمزيد من التشدد

و استبعد طبارة امكانية لجوء واشنطن الي حرب عسكرية مفتوحة في الشرق الاوسط كما انه يستبعد الغاء الرئيس الاميركي للاتفاق النووي معتبرا ان الساحة السورية ستشهد التصعيد الاكبر.

وفيما يلي نص المقابلة كاملة:



*ارنا: هل ما شهدته الادارة الاميركية من تغيير لكبار الموظفين هو ظاهرة عرفتها الادارات الاميركية السابقة ام انها سابقة جديدة ؟

**طبارة: التغيرات التي حصلت في مواقع كبار الموظفين في الادارة الاميركية لم يسبق لها مثيل . ما تشهده الادارة الاميركية لم يحصل ما يشبهه في التاريخ الاميركي الحديث . هذه حالة غير طبيعية ولها تبعات في السياسات الخارجية لان وزير الخارجية ومستشار الامن القومي موظفين مقرران في السياسة الخارجية .



*ارنا: هل هذا يعكس حالة تخبط ووجود مشكلة في الادارة ام ان ترامب يبادر لترتيب اوضاع بيته الداخلي ويحاول ان يحيط نفسه بفريق متجانس؟

**طبارة: اعتقد ان ترامب اصبح يشعر ويتصرف علي انه قادر علي المبادرة وهو يريد اناس متفقين معه بالافكار . تيلرسون وماكماستر كانوا يواجهونه في عدد من الملفات وخاصة الملف النووي الايراني وغيره من الملفات . لذلك اتي بشخصيات متشددة . سابقا كان تيلرسون وماكماستر يسعون للجم ترامب اليوم يبدو ان ترامب هو من سيحاول لجمهم في السياسة الخارجية.

في الحقيقة ان اميركا كانت تسير في اتجاه معين في السياسة الخارجية ولكن اليوم في نفس الاتجاه ولكن بتشدد.

وزير الخارجية بومبيو لا يريد الحرب. هو يعتقد ان استخدام السي اي ايه وطرق الاستخبارات وغيرها من اساليب الضغط انجع من حرب مفتوحة بينما بولتون يدعو لحرب مفتوحة استباقية ضد ايران وكوريا .



*ارنا: اي من وجهتي نظر الشخصيتين سيتقدم لدي ترامب وهل امكانية الحرب العسكرية واردة بقوة ؟

**طبارة: انا لا اتصور ان طبول الحرب تقرع لان وزير الدفاع الاميركي ماتيس ما زال مستشاراً لدي ترامب وهو لا يؤيد خيار الحرب . والرأي العام الاميركي غير مستعد لتقبل هذا الخيار . ولا مزاج لحرب في اميركا اعتقد ان التشدد سيترجم باساليب غير اسلوب الحرب المفتوحة . اعتقد اننا سنشهد مناوشات وعقوبات واعمال استخباراتية واشياء من هذا النوع .



*ارنا: ولكن الا تري ان هذا الاتجاه هو ماكان سائدا قبل التعيينات الجديدة ، دائما كان الكلام عن سياسة اميركية متشددة دون الوصول الي حرب عسكرية ؟ فما الجديد الذي سيدفع باتجاهه الثنائي بولتون وبومبيو؟.

**طبارة: نعم هو نفس الاتجاه ولكن بتشدد. الوضع الجديد هو ان بومبيو وبولتون اذا اتفقا علي طريقة تعامل مع احدي المشكلات التي تواجه اميركا فسيكون التنفيذ سريعا . هاتان الشخصيتان متشددتان اكثر من تيلرسون وماكماستر . الاخطر برأيي انهما يؤمنان بتغيير الانظمة . هدفهما هو تغيير الانظمة وليس فقط عقوبات لدفع الدول الي طاولة المفاوضات كما كان يقول تيلرسون.



*ارنا: ما هو المتوقع برأيكم تجاه الاتفاق النووي مع ايران ؟ هل سيلغيه ترامب بتشجيع من مستشاريه الجدد ؟

**طبارة: انا شخصيا لا اعتقد ان ترامب سيلغي الاتفاق علي الرغم من ان معظم المحللين الاميركيين وعدد من اعضاء الكونغرس يقولون انه سيلغيه . برأيي، الضغوطات لعدم الالغاء قوية سواء من قبل الاوروبيين او الروس او الداخل الاميركي في الادارة والكونغرس. واشير الي موقف وزير الدفاع الاميركي الرافض للالغاء . هذه القوي كبيرة ولا يمكن تخطيها في الداخل الاميركي بسهولة.



*ارنا: ماهو البديل الذي يمكن ان يلجأ اليه ترامب غير الالغاء؟

**طبارة: ترامب قد يطلب تغيير بعض البنود او عقد يلجأ لفرض عقوبات جديدة. لا اعرف بالتحديد و لكني لا اتصور اللجوء الي انهاء الاتفاق . ان الضغوطات ستكون قوية لعدم انهاء الاتفاق.



*ارنا: ماذا يعني الغاء الاتفاق ولماذا ستمارس ضغوط كبيرة لمنع الغائه ؟

**طبارة: هناك سيناريوهات عديدة ابرزها ما نشر مؤخرا في صحيفة النيويورك تايمز . الالغاء بحسب الصحيفة الشهيرة سيدفع طهران للبدء بالتخصيب علي مستوي عال ما سيزعج اسرائيل التي قد تدفع اميركا لحرب علي ايران. وهذا يعني حرب كبيرة في العالم وانا لا اتصور ان احد الافرقاء يريد حرب مفتوحة في الشرق الاوسط لذلك ارجح ايجاد حل للمشكلة غير الحرب .



*ارنا: هل ستؤثر التغيرات في الادارة علي ملف القضية الفلسطينية خاصة ان ترامب اعلن انه سينقل سفارة بلاده الي القدس في سياق ما يسمه صفقة القرن ؟

**طبارة: اعتقد ان صفقة القرن لا حظوظ لها وقد يضطر مريدوها للانتظار للقرن القادم فالامور في فلسطين لم تصل الي مرحلة الحل والاميركيون ايضا غير حاضرين لاي حل فما يطرحه المشرفون علي الملف وخاصة كوشنير لا يمكن ان يرضي به الفلسطينيون وبولتون سيدفع للاستمرار بهذا النهج غير العاجل وهذا يعني ان الحل الاميركي غير مقبول .



*ارنا: لكن يبدو ان ترامب مصر علي نقل السفارة؟

**طبارة: الي اين سينقلها ؟ ترامب قال مرتين انه سينقل السفارة ولكنه لم يحدد حدود القدس .هل يقصد الغربية ام الشرقية ؟ هو متردد .



*ارنا: ماذا عن الموقف من الملف السوري هل سنشهد تشددا وتصعيدا اضافيا بدفع من بولتون وبومبيو؟

**طبارة: التشدد في سوريا سيكون الاكثر من اي مكان اخر .كل المستشارين القدامي والجدد متشددين في قضية سوريا .

هناك نظرية سائدة في واشنطن تقول ان الحل في سوريا يجب ان يكون دون مشاركة ايران ويجب تحييد ايران قبل الاتفاق السياسي في سوريا . لذلك اعتقد ان سوريا ستشهد توترات اضافية وتصعيدا كبيرا اكثر من الماضي.



*ارنا: هل ستقصف واشنطن دمشق كما تردد في الفترة الاخيرة ؟

**طبارة: سنكون مع توترات لن تصل الي حرب عسكرية كبيرة .



*ارنا: هل سترضخ اوروبا للسياسة التشددية الجديدة التي ستعتمدها اميركا ؟

**طبارة: اوروبا تحاول ان تجد مخرجا لترامب خاصة في الملف النووي وهي تحاول ان تقنعه بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي وتقدم اقتراحات مثل زيادة العقوبات او التفاوض حول البنود خوفا من انسحاب ترامب من الاتفاق . الاوروبيون يحاولون اعطاء ترامب اسباب للبقاء في هذا الاتفاق .



*ارنا: الي اين يمكن ان يصل التشدد والتصعيد في وجه روسيا ؟

**طبارة: ما جري بين انكلترا وروسيا له حدود دبلوماسية وسيحل بالطرق الدبلوماسية . ما فاجأني هو موقف ترامب وطرده لـ 60 دبلوماسيا روسيا لانه كان يرفض اظهار عداوة لبوتين وهو اتصل به وهنأه في الانتخابات مخالفا نصائح مستشاريه.



*ارنا: هل هذه بداية لمواجهة مع روسيا ؟

**طبارة: لا اعرف الي اين ستصل الامور وما اذا كان ترامب سيسير بمنهج جديد ضد موسكو ام انه قام بخطوة تصعيدية لمرة واحدة . في الحقيقة لا املك جوابا علي هذا السؤال .



*ارنا: هل سينهي لقاء ترامب مع كيم جون اون الأزمة بين الولايات المتحدة الاميركية وكوريا الشمالية ؟

**طبارة: اعتقد ان لقاء كيم جون اون سيكون اجتماعا تحضيريا وليس نهائيا وسيتوقف عليه مدي تشدد واشنطن في طلب تجريد كوريا من الاسلحة النووية .سياسة تيلرسون وماكماستر كانت مطاطة ومرنة تجاه الكوريين اما بولتون فيقول ان الاجتماع بين ترامب وكيم جون اون سيقتصر علي خمس دقائق فقط يقول فيها ترامب اما تنزعون السلاح النووي والا سنستعمل القوة. .وجود بولتون خلف ترامب سيدفع لتشدد اميركي خلال الاجتماع الاول وهذا قد يدفع كوريا الشماليه للانسحاب من المفاوضات .

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