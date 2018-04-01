لاريجاني يدين بشدة جريمة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

طهران / 1 نيسان / ابريل /ارنا-
دان رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني بشدة العمل الاجرامي واللاانساني الذي ارتكبه الكيان الصهيوني الغاصب واللاشرعي ضد الفلسطينيين المشاركين في المسيرات السلمية لمناسبة 'يوم العودة'.

وصرح رئيس اتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، بان هذا العمل الاجرامي ياتي استمرارا لجرائم الصهاينة المدعومين من قبل اميركا.
واعتبر لاريجاني سياسة الصهاينة الرامية لاثارة التوتر وخلق الازمة واجراءات ترامب لنقل السفارة الاميركية الي القدس، مؤامرة خطيرة تهدد امن واستقرار المنطقة.
واضاف، ان الحكام الارهابيين في تل ابيب انما يفهمون لغة القوة فقط، لذا فان المقاومة تعد العنصر الاهم في التصدي لاهداف الكيان الصهيوني التوسعية.
ودعا لاريجاني برلمانات الدول الاسلامية والعالم للعمل علي دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين ومنع اثارة ازمة جديدة من قبل الصهاينة، وذلك عبر اتخاذ التدابير اللازمة وادانة ممارسات الصهاينة.
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لاريجاني يدين بشدة جريمة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

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