امیر عبداللهیان یدعو المنظمات الدولیة لادانة ممارسات الصهاینة اللاانسانیة

طهران / 31 اذار /مارس /ارنا-
دعا امین عام الامانة الدائمة للمؤتمر الدولی لدعم انتفاضة الشعب الفلسطینی بمجلس الشوري الاسلامی حسین امیر عبداللهیان، المنظمات الدولیة واحرار العالم لادانة ممارسات الصهاینة الوحشیة واللاانسانیة، والتعاطف مع الشعب الفلسطینی بای صورة كانت.

وادان امیر عبداللهیان بشدة جریمة الكیان الصهیونی الغاصب واللاشرعی فی قتل وجرح النساء والاطفال والشبان الفلسطینیین فی مسیرة العودة الكبري.
واعتبر المساعد الخاص لرئیس مجلس الشوري الاسلامی الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الامیركیة للكیان الصهیونی اجراء مناقضا للحقوق والمعاهدات الدولیة واضاف، ان عزم امیركا علي نقل سفارتها الي القدس ومغازلة السعودیة للصهاینة یشكلان العنصر الاساس لوقاحة وقساوة الكیان الصهیونی السفاح ضد الشعب الفلسطینی المظلوم.
واشار الي البیان الختامی للمؤتمر الدولی السادس لدعم انتفاضة الشعب الفلسطینی، داعیا المؤسسات والمنظمات الدولیة واحرار العالم لادانة ممارسات الصهاینة الوحشیة واللاانسانیة والتعاطف مع الشعب الفلسطینی بای صورة ممكنة.
وذكّر امیر عبداللهیان الكیان الصهیونی الارهابی بان جیل الشباب الناهض والمناضل فی العالم الاسلامی سوف لن یسمح ابدا للصهاینة بالتعرض للقدس وسیتم تطهیر الارض المحتلة من دنسهم قریبا.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سیاسی

عبداللهیان

الشعب الفلسطینی

الصهاینة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

امیر عبداللهیان یدعو المنظمات الدولیة لادانة ممارسات الصهاینة اللاانسانیة

معظم المشاهدات

قاسمی یرد بقوة علي تصریحات بن سلمان الوقحة والداعیة للحرب ضد ایران

قاسمی یرد بقوة علي تصریحات بن سلمان الوقحة والداعیة للحرب ضد ایران

بغداد تشهد وقفة احتجاجية منددة بجرائم السعودية في العراق والمنطقة

بغداد تشهد وقفة احتجاجية منددة بجرائم السعودية في العراق والمنطقة

النجف الاشرف تحتضن ملايين الزائرين لإحياء ذكري ولادة الإمام علي (ع)

النجف الاشرف تحتضن ملايين الزائرين لإحياء ذكري ولادة الإمام علي (ع)

طريق الحرير الجديد؛ فرصة لايران

طريق الحرير الجديد؛ فرصة لايران

توطين 20 منتجا قائما علي المعرفة في مجال الصناعات الجوية في ايران

توطين 20 منتجا قائما علي المعرفة في مجال الصناعات الجوية في ايران

أحدث الأخبار

جهانغيري يؤكد علي تنفيذ المشاريع الصناعية بصيغة التمويل

جهانغيري يؤكد علي تنفيذ المشاريع الصناعية بصيغة التمويل

امیر عبداللهیان یدعو المنظمات الدولیة لادانة ممارسات الصهاینة اللاانسانیة

امیر عبداللهیان یدعو المنظمات الدولیة لادانة ممارسات الصهاینة اللاانسانیة

45 بالمائة من فرص العمل المستحدثة، متعلقة بالسيدات

مساعدة رئيس الجمهورية:

45 بالمائة من فرص العمل المستحدثة، متعلقة بالسيدات

تشييع جماهيري حاشد لشهداء يوم الارض

تواصل التظاهرات علي حدود غزة

تشييع جماهيري حاشد لشهداء يوم الارض

امريكا تضع العراقيل امام التجارة مع ايران

رئيس بنك نمساوي:

امريكا تضع العراقيل امام التجارة مع ايران

موضوعات مرتبط