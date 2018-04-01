امیر عبداللهیان یدعو المنظمات الدولیة لادانة ممارسات الصهاینة اللاانسانیة

وادان امیر عبداللهیان بشدة جریمة الكیان الصهیونی الغاصب واللاشرعی فی قتل وجرح النساء والاطفال والشبان الفلسطینیین فی مسیرة العودة الكبري.

واعتبر المساعد الخاص لرئیس مجلس الشوري الاسلامی الدعم اللامحدود من قبل الحكومة الامیركیة للكیان الصهیونی اجراء مناقضا للحقوق والمعاهدات الدولیة واضاف، ان عزم امیركا علي نقل سفارتها الي القدس ومغازلة السعودیة للصهاینة یشكلان العنصر الاساس لوقاحة وقساوة الكیان الصهیونی السفاح ضد الشعب الفلسطینی المظلوم.

واشار الي البیان الختامی للمؤتمر الدولی السادس لدعم انتفاضة الشعب الفلسطینی، داعیا المؤسسات والمنظمات الدولیة واحرار العالم لادانة ممارسات الصهاینة الوحشیة واللاانسانیة والتعاطف مع الشعب الفلسطینی بای صورة ممكنة.

وذكّر امیر عبداللهیان الكیان الصهیونی الارهابی بان جیل الشباب الناهض والمناضل فی العالم الاسلامی سوف لن یسمح ابدا للصهاینة بالتعرض للقدس وسیتم تطهیر الارض المحتلة من دنسهم قریبا.

انتهي ** 2342

