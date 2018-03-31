تواصل التظاهرات علي حدود غزة

تشييع جماهيري حاشد لشهداء يوم الارض

غزة/ 31 مارس/ اذار/ ارنا-شيعت جماهير قطاع غزة ظهر اليوم السبت شهداء اليوم الأول لمسيرة العودة الكبري الذين ارتقوا أمس الجمعة برصاص جيش الاحتلال الصهيوني علي الحدود الشرقية لقطاع قطاع.

وشارك الالاف من الفلسطينين في تشييع جثمان الشهيد عبدالقادر الحواجري في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
واستشهد الحواجري وهو عضو في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين (42عامًا) مساء أمس الجمعة بعيار ناري في الرأس أثناء مشاركته في مسيرة العودة الكبري علي الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع.
وردد المشاركون شعارات تدعو للانتقام من الكيان الصهيوني وتؤكد علي استمرار مسيرات العودة.
وفي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة شيع الفلسطنييون الشهيدين وساري أبو عودة وحمدان أبو عمشة بمشاركة عشرات المسلحين الذي اطلقوا النار في الهواء.
وشيع الفلسطينيون في مخيم رفح جنوب القطاع الشهيد ابراهيم ابوشعر الذي استشهد قرب الحدود الشرقية للمدينة بمشاركة جماهيرية واسعة .
وكانو الفلسطينيون شيعوا عددا اخر من الشهداء في ساعات المساء من يوم الجمعة.
من جانبها نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس خمسة من عناصرها استشهدوا خلال تظاهرات الجمعة.
وقالت الكتائب في بيان وصل مراسلنا ان الخمسة القائد الميداني فيها جهاد فرينة 35 عاما من سكان منطقة النفق بغزة والشهيد محمد ابو عمرو 27 عاما من سكان حي الشجاعية والشهيد ساري ابو عودة 27 عاما من سكان بيت حانون والشهيد مصعب السلول من النصيرات والشهيد احمد عودة من سكان مخيم الشاطيء.
واكدت القسام ان الشهداء كانوا يشاركون في الفعاليات الشعبية مع ابناء شعبهم.

استمرار المواجهات
واستمرت علي الحدود الشرقية لقطاع غزة التظاهرات لليوم الثاني علي التوالي و أصيب خمسة عشر فلسطينيا برصاص الاحتلال الصهيوني اليوم السبت في ثاني ايام المواجهات قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.
واكدت وزارة الصحة في غزة ان خمسة فلسطينيين اصيبوا شرق بلدة جباليا فيما اصيب اربعة شرق مدينة غزة في حين اصيب ثلاثة مواطنين شرق مخيم البريج واثنين شرق خانيونس وواحد شرق رفح.
وقال مراسلنا بغزة ان عشرات من الشبان اصيبوا بحالات اختناق نتيجة اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز صوب المتظاهرين في دوار ملكة جنوب شرق حي الزيتون شرق غزة.
وتجدد اطلاق النار من الجانب الصهيوني صوب مئات الفلسطينيين الذين واصلوا التظاهر قرب الحدود في اطار الاستجابة لدعوة اللجنة التنسيقية العليا لحق العودة التي اكدت علي استمرار التظاهرات حتي الخامس عشر من ايار.
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تشييع جماهيري حاشد لشهداء يوم الارض

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