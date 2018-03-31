رئيس بنك نمساوي:

امريكا تضع العراقيل امام التجارة مع ايران

طهران/31 اذار/مارس/ارنا – اعتبر فرانتس غاسلزبرغر رئيس بنك 'اوبربنك' النمساوي ان تمويل المشروعات الايرانية يواجه مشاكل، موضحا ان الادارة الامريكية تضع بصورة جادة العراقيل والعوائق امام التجارة مع ايران.

وقال غاسلزبرغر في حديث لصحيفة 'دي برسة' نشرته اليوم اليوم السبت ان العقوبات الثانوية الامريكية بحاجة الي دراسة ادق.
ويعد ابربنك من اوائل المصارف الاوروبية الذي وقع اتفاقية تعاون مع ايران بعد الاتفاق النووي.
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امريكا تضع العراقيل امام التجارة مع ايران

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