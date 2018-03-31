امريكا تضع العراقيل امام التجارة مع ايران

وقال غاسلزبرغر في حديث لصحيفة 'دي برسة' نشرته اليوم اليوم السبت ان العقوبات الثانوية الامريكية بحاجة الي دراسة ادق.

ويعد ابربنك من اوائل المصارف الاوروبية الذي وقع اتفاقية تعاون مع ايران بعد الاتفاق النووي.

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