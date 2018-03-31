ترامب يبتز الدول العربية

وقد أنهي وزير الشؤون الدينية الجزائري الأسبق 'أحمد مراني' كتابا حول جذور الفكر الوهابي، وهو كتاب يتعرض بالأدلة والوثائق إلي كيفية نشأة هذا الفكر علي يد البريطانيين، وكيف استفاد منه الغرب، وعلي رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي حواره مع مراسل ارنا هنا تحدث السيد أحمد مراني عن الفكر الوهابي وعلاقته بالعنف والتنظيمات الإرهابية، وعن اعترافات بن سلمان بشأن استخدام الفكر الوهابي لصالح السياسة الأمريكية، وعن التغييرات الحاصلة في الإدارة الأمريكية منذ مجيء الرئيس دونالد ترامب وسياسته العدائية تجاه إيران.

وأكد وزير الشؤون الدينية الجزائري الأسبق أحمد مراني أن التعديلات الأخيرة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات، في سياق ترجمته لموقفه العدواني من إيران، مجرد عملية ابتزاز من أجل الحصول علي أموال من السعودية وبعض إمارات الخليج الفارسي، ومحاولة للضغط علي إيران للتخلي عن دعمها لمحور المقاومة.



وقال أحمد مراني، في حوار مع إرنا ، إن التغييرات التي أحدثها ترامب وإتيانه بشخصيات متشددة معادية للاتفاق النووي أمثال مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون ما هي إلا تغيير في أسلوب إدارة الملف من أجل محاولة ابتزاز أكثر لأموال السعودية وإمارات الخليج الفارسي، ومحاولة للضغط علي إيران للتخلي عن دعمها لمحور المقاومة.



** الاتفاق النووي الإيراني مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كان من أجل مصلحة العالم

وأكد أحمد مراني أن ' الاتفاق النووي الإيراني مع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كان من أجل مصلحة العالم'، مضيفا أن 'إدارة ترامب تعلم أن خرق الاتفاق ليس في مصلحة العالم'.

ونبه أحمد مراني إلي أن إدارة ترامب في الحقيقة 'لا يهمها أصلا حتي أن تصنع إيران قنبلة نووية، بقدر ما يهمها سلب ثروات وأموال دول الخليج الفارسي وطمأنة الرأي العام الإسرائيلي'، وقال: 'لو أن إيران تعلن تبرؤها من مساندة حزب الله في لبنان، لأن حزب الله بالنسبة إلي إسرائبل خطر وجودي، والحوثيين في اليمن، لتركتها أمريكا تصنع القنبلة النووية'.



** الأمريكان يعلمون أن ضرب إيران لن يكون نزهة سياحية

ويضيف أحمد مراني قائلا: 'إن موقف ترامب من الاتفاق النووي مع إيران جلب له 480 مليار دولار من السعودية ومن دول الخليج الفارسي'، واستطرد أن الأمريكيين 'لا يدخلون معركة يخسرون فيها دولارا واحدا، وكلما دخلوا معركة يريدون أن يربحوها 100 في المائة وليس 99 في المائة، وهم يعلمون أن ضرب إيران لن يكون نزهة سياحية، وسيدفعون الثمن، وهم لا يريدون أن يغامروا، فتصريحات ترامب إذن لجلب الأموال، وأمل لعل إيران تتعب من الضغوط الممارسة عليها وتتنازل عن دعم مساندة الحوثيين وحزب الله'.



**العالم يتضرر أكثر من إيران في حال التراجع عن الاتفاق النووي

وذهب أحمد مراني إلي التأكيد علي أن 'التراجع عن الاتفاق النووي ليس في صالح الغرب والعالم ويتضرر به أكثر مما يضر بإيران، لأن الاتفاق أعطي ضمانات لأوروبا والغرب عامة بأن النووي الإيراني نووي سلمي'.

وفي هذا السياق أشار أحمد مراني إلي ما يدور الآن بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة التي تبذل كل ما في وسعها حتي يكون هناك تصالح بالطرق السلمية'، وهو ما يبرهن –حسب مراني- أن 'ما قامت به إيران كان هو الصواب، والاتفاق مع أوروبا والولايات المتحدة كان من أجل مصلحة العالم'.



** اليمن كشفت سوءة السعودية

وفيما يخص الملف اليمني قال وزير الشؤون الدينية الأسبق أحمد مراني أن 'اليمن كشفت سوءة السعودية'، مضيفا أن التقتيل الذي تمارسه السعوديه علي اليمنيين أدي إلي 'اتخاذ الجزائريين موقفا منها، وهم الذي يربطون السعودية ببيت الله الحرام، وتراجع هذه السمعة حتي عند العوام، مؤخرا تقول لي عجوز: 'هؤلاء عندهم بيت ربي ويقتلون الأطفال'؟

وأكد أحمد مراني أن هناك تآمر دولي علي اليمن، وأن 'مشكلة اليمن كلفت السعودية مئات الملايير من الدولارات، فالسعوديون أعطوا رشاوي كبيرة، لمصر والسودان الأردن إلي أن أصبحت مؤامرة عالمية ضد اليمن، هناك تآمر ضد اليمن للسكوت عن السعودية، إضافة إلي الترسانة الإعلامية للسعودية فهم يديرون مئات القنوات في العالم التي تبدو أنها قنوات حرة، ولكنها قنوات تعمل لصالح السعودية'.



** السعودية عملت علي نشر الوهابية بناء علي طلب من الولايات المتحدة الأمريكية

وبشأن التغييرات التي يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، نبه أحمد مراني إلي أهمية ما بدر مؤخرا منه وهو 'اعترافه بأن 'السعودية عملت علي نشر الوهابية بناء علي طلب من الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة خطر الشيوعية'، موضحا أن هناك 'فرقا بين الاعتراف والمراجعة، لأن المراجعة أن تكتشف أنك كنت مقتنعا بشيء واكتشفت خطأه'.

وبحسب أحمد مراني فإن محمد بن سلمان 'يبحث عن الشرعية داخل المجتمع السعودي. ويعتقد أنه يمكن بهذه الإجراءات وهذه الأفكار التي طرحها أن ينفس عن الكبث الذي كان يتعرض له المجتمع السعودي، حتي يحصل علي الشرعية ويبني نفسه كملك مقتدر لقيادة السعودية في المستقبل'.

وعن صحة هذه الإصلاحات، يري أحمد مراني 'أن واقع العالم هو الذي فرض ذلك، لأن الفكر الذي كان في السعودية كان بقوة الحديد والنار وقوة المال، والآن وصل إلي نهايته'.

لكن بالمقابل تساءل أحمد مراني عن إمكانية نجاح ذلك لدي السعودية و'هل سيكون لها الأدوات الكافية للبديل، لأن هناك الآلاف بل عشرات الآلاف مما يسمون أنفسهم علماء وهم جهلة. وهل لهم بديل للعلماء'؟ مؤكدا 'أنا أعرف بعضهم، وهم يعدون علي الأصابع'. كما تساءل مراني 'هل الإرادة السياسية صادقة؟ مؤكدا أن الأيام المقبلة كفيلة بأن تكشف عن ذلك'.



**التغييرات في السعودية جاءت بإيحاء أمريكي

وفي تحليله للتغييرات الحاصلة في السعودية قال أحمد مراني: 'حسب بعض المعلومات، الإدارة الأمريكية منذ زمن طلبت من السعودية أن تغير من اتجاهها. عندما انتهت من الشيوعية بدأت تطلب أن يغيروا، غير أن الإدارة السعودية كانت عاجزة، أو كانوا يظنون أن ليس لهم القوة الكافية لمحاربة الفكر الديني، وعندما جاء بن سلمان رأي أنه حان الوقت أو له إمكانيات ذلك'، مؤكدا أن هذه التغييرات 'جاءت بإيحاء أمريكي، فالأمريكيون كانوا يتمنون أن يغير الخطاب السعودي قليلا'.

ويوضح أحمد مراني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من 'استخدمت الوهابية لمحارية الشيوعية ومنعها من الانتشار، ولكن النتيجة أن الغرب تأثر بذلك، وأصبح الفكر الوهابي يشكل خطرا علي أوروبا وأمريكا'.

ويضيف أحمد مراني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي طالبت بهذه التغييرات في الفكر الذي يقدم في الجامعات والمدارس، ولكن دون تفريط في الجراثيم التي صنعت في مخابرهم مثل داعش والنصرة والقاعدة التي يجب أن تبقي يستخدمونها، فهذه التنظيمات ينبغي أن تبقي لاستخدامها، كما استخدمت في سوريا والعراق والجزائر ومصر، وحتي في بعض الأحيان في أوروبا، أينما وجدت مصلحة تستخدم'.



** داعش تحطمت بضربات المقاومة العراقية اللبنانية والسورية وبمساعدة روسيا وإيران

في هذا السياق ينبه أحمد مراني إلي أنه ليس هناك انتصار علي تنظيم داعش كتنظيم إرهابي، بل هناك كسر لما سمي دولة الخلافة الإسلامية، 'فدولة الخلافة' تحطمت بضربات المقاومة العراقية اللبنانية والسورية بمساعدة روسيا وإيران، ولكن التنظيم مازال موجودا، القاعدة لم تكن لها دولة، ولكن كانت تشكل خطرا، داعش كتنظيم مازال موجودا وكفكرة مازال موجودا، وبخطورة أكثر الآن مع الأنترنت، فالتفجير الأخير بفرنسا لم يرتكبه عضو في القاعدة، ولكن قام به شخص باسم القاعدة، وهذا أصعب لأنه لا وجود لتنظيم واضح، وأي شاب متهور تأثر عبر الأنترنت يقوم بعملية انتحارية'.

أما بالنسبة إلي تأثير الفكر الوهابي في الجزائر، فأكد أحمد مراني أن 'الحركة المتطرفة الآن في الجزائر تشكل تهديدا أخطر من التسعينات'، موضحا أنه 'في التسعينات لم يكن هناك أكثر من الآلاف، لم تصل إلي عشرات الآلاف التي تؤمن بالعنف، وكان المبرر للخروج هو الفراغ السياسي في الرئاسة، والطمع من بعض الناس للوصول إلي الحكم بهذه الوسيلة، وهذا ما فجر الوضع'، أما اليوم فهناك الآلاف يعتقدون أن الدولة علمانية كافرة، وينبغي إقامة الدولة الإسلامية.

وعن دور الوهابية في الجزائر خلال سنوات الإرهاب، قال أحمد مراني إنه لم يكن لهم يد في الانفجار، فالأسباب الداخلية هي التي فجرت الوضع، ولكن بعدها تدخلت السعودية واحتوت جماعات ومولت وأعطت معدات سلاح ووسائل اتصالات وسيرت، إلي أن جاء بوتفليقة في سنة 1999'، مشيرا إلي أن الجزائر 'تجاوزت عن هذه الأمور، لكنها لم تنس ذلك'.

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