مساع عراقية-عربية لإعادة سوريا إلي جامعة الدولة العربية

بغداد/31 اذار/مارس/ارنا-كشف نائب برلماني مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عن مساع عراقية-عربية حثيثة لاعادة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية.

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، في تصريحات ادلي بها لوكالة 'المعلومة'، 'أن إعادة سوريا الي وضعها الطبيعي يسهم في استقرار الحدود العراقية وتحصينها من الهجمات الإرهابية'.
واشار جعفر في تصريحاته الي 'إن العراق ومصر والجزائر وتونس يدعمون وبقوة عودة سوريا الي وضعها الطبيعي واعادة عضويتها في جامعة العربية، علما ان مصر هي اللاعب الابرز كونها حليف قوي مع روسيا وهي من تسيطر اداريا علي الجامعة العربية ما يجعل دعمها للملف ايجابيا جدا'.
وأضاف قائلا 'أن العراق يدعم تلك التوجهات من خلال وزارة الخارجية لارتباط استقرار الاوضاع علي الحدود بعودة سوريا الي وضعها الطبيعي، حيث ان استقرار الاوضاع في سوريا يصب في صالح الشرق الاوسط والمنطقة العربية'.
وتجدر الاشارة الي ان صحيفة الديار اللبنانية كانت قد كشفت في الرابع والعشرين من شهر اذار-مارس الجاري، عن تحركات تقودها مصر بالتعاون مع عدد من الدول العربية في مقدمتها العراق لإعادة سوريا الي الجامعة العربية ودعوة الرئيس السوري بشار الاسد الي القمة العربية في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل.
وكشفت الصحيفة المذكورة في وقت سابق عن وساطة عراقية بين سوريا والسعودية، فيما اشارت إلي أن العراق قطع شوطا كبيرا في تلك الوساطة.
وتربط العراق علاقات ايجابية جيدة مع سوريا، وهناك تنسيق عالي المستوي بين الجانبين، لاسيما فيما يتعلق بالملف الامني، بسبب التحديات والمخاطر المشتركة التي تعرضا لهما من تنظيم داعش الارهابي، واطراف دولية واقليمية خلال الاعوام القلائل الماضية، وشكلت كل من بغداد ودمشق مع طهران وموسكو مركز تنسيق استخباراتي مشترك في اواخر شهر ايلول-سبتمبر من عام 2015، من اجل تعزيز وتكريس الجهود لمحاربة تنظيم داعش في سوريا والعراق والحؤول دون تمدده الي اماكن اخري.
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مساع عراقية-عربية لإعادة سوريا إلي جامعة الدولة العربية

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