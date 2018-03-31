الحرس الثوري الايراني يندد بجريمة الصهاينة ضد الفلسطيين

وجاء في البيان ان الجريمة الجديدة للكيان الصهيوني المحتل والعنصري في قتل واصابة اكثر من الف و 400 فلسطيني ممن شاركوا في مسيرة العودة في قطاع غزة، اظهرت بان الصهاينة يخشون بشدة من تبلور انتفاضة جديدة ومن طاقات المقاومة الاسلامية الفلسطينية.

واضاف البيان ان الجرائم الهمجية الاخيرة للكيان الصهيوني في غزة تشير الي أن الصفقة الدنئية للقادة الخونة لبعض الدول العربية الرجعية والعميلة في اقامة اتصالات سرية مع محتلي فلسطين مآلها الفشل منذ بدايتها، ولن تعطي نتيجة رغم محالات الادارة الامريكية ورئيسها الفاقد للتعقل، وان نتيجها الوحيدة ستتمثل في تصاعد النهضة الشعبية والمقاومة الاسلامية الفلسطينية وتسارع العمل لاقتلاع الغدة السرطانية المتمثلة باسرائيل من المنطقة.

واعتبر الحرس الثوري ان الاسرة الدولية والحريصين الحقيقيين علي حقوق الانسان هم الان علي محك تاريخي جديد داعيا الي اتخاذ اجراء عاجل وحاسم لادانة جريمة الصهاينة والعمل علي اقرار حقوق الفلسطينيين مؤكدا ان الشعب الفلسطيني المظلوم والاعزل بحاجة اليوم الي اجراءات عملية لدعمه ووضع نهاية للجرائم والاحتلال الصهيوني لاراضيه.

واكد الحرس الثوري ان حلم تثبيت اسرائل وتوفير الامن لهذا الكيان الغاصب هو عمل باطل ولا يتحقق علي ارض الواقع، قائلا ان الامة الاسلامية تري ان انهيار داعش وهزم الارهابيين التكفيريين في المنطقة يشكلان مقدمة لتوجيه الاهتمام اكثر فاكثر نحو القضية الفلسطينية وان الفلسطيين ارسلوا من خلال حركتهم الاخيرة هذه الرسالة للعالم بانهم الرواد في هذه القضية.

وتابع ان حرس الثورة الاسلامية بوصفه 'اليد القوية للشعب الايراني' لن يدخر اي جهد لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم وسينشط طاقاته لاستيفاء حقوق الفلسطينيين الاعزاء.

انتهي ** 1718

