الصناعات الصغيرة استقطبت ملياري دولار كاستثمارات اجنبيه

اعلنت ذلك مؤسسة الصناعات الصغيرة والاحياء الصناعية الايرانية وقالت انها ستسعي خلال العام الايراني الجديد تقديم المشاريع ذات الجدوي الاقتصادية للمستثمرين الاجانب وكذلك الايرانيين المقيمين في خارج البلاد.



وقال صادق نجفي المدير العام لمؤسسة الصناعات الصغيرة ان هذه الاستثمارات هي في مجال تكنولوجيا المعلومات والملابس والصناعات البتروكيمياوية والنحاس.

من جهة اخري ابلغ مساعد مؤسسة الصناعات الصغيرة لشؤون التخطيط فرشاد مقيمي مراسل ارنا ان هذه المؤسسة قامت في العام الماضي بتشكيل 12 كنسورتيوما للتصدير في الصناعات الغذائية والمكسرات والمنتجات البلاستيكية والاحجار والملابس والاحذية.

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