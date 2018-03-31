للمشاركة في الجولة الجديدة في المفاوضات الثلاثية حول سورية

رئيس الجمهورية يزور انقرة في 3 نيسان/ابريل

طهران/31 اذار/مارس/ارنا – سيزور رئيس الجمهورية حسن روحاني العاصمة التركية انقره يوم 3 نيسان/ابريل القادم بدعوة رسمية من نظيره التركي وذلك للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية بين طهران وموسكو وانقره بشان سورية.

واضاف مساعد مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاتصال والاعلام برويز اسماعيلي الذي اعلن ذلك، اضاف ان الرئيس روحاني سيشارك خلال الزيارة في الاجتماع الثلاثي بين ايران وروسية وتركيا بشان سورية.
واوضح ان رئيس الجمهورية سيعقد كذلك لقاءات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك التعاون الاقليمي والدولي.
وياتي اجتماع نقره استمرارا للمحادثات بين رؤساء ايران وتركيا وروسية في اطار محادثات استانة ومن اجل التشاور والتعاون الثلاثي بخصوص التطورات السورية.
ويرافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف، رئيس الجمهورية في هذه الزيارة.
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رئيس الجمهورية يزور انقرة في 3 نيسان/ابريل

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رئيس الجمهورية يزور انقرة في 3 نيسان/ابريل

للمشاركة في الجولة الجديدة في المفاوضات الثلاثية حول سورية

رئيس الجمهورية يزور انقرة في 3 نيسان/ابريل

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