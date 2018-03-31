رئيس الجمهورية يزور انقرة في 3 نيسان/ابريل

واضاف مساعد مكتب رئيس الجمهورية لشؤون الاتصال والاعلام برويز اسماعيلي الذي اعلن ذلك، اضاف ان الرئيس روحاني سيشارك خلال الزيارة في الاجتماع الثلاثي بين ايران وروسية وتركيا بشان سورية.

واوضح ان رئيس الجمهورية سيعقد كذلك لقاءات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك التعاون الاقليمي والدولي.

وياتي اجتماع نقره استمرارا للمحادثات بين رؤساء ايران وتركيا وروسية في اطار محادثات استانة ومن اجل التشاور والتعاون الثلاثي بخصوص التطورات السورية.

ويرافق وزير الخارجية محمد جواد ظريف، رئيس الجمهورية في هذه الزيارة.

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