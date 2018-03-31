توطين 20 منتجا قائما علي المعرفة في مجال الصناعات الجوية في ايران

ومن هذه المنتجات يمكن الاشارة الي تصميم ووضع تقنية وتوطين ماجول الترشيح الهيدرولي للطائرات العمودية.

كما نجحت هذه الشركة في خوض مجال اصلاح وصيانة قطع الطائرات وذلك من خلال تعزيز وحدة البحوث فيها وتصميم وتصنيع انواع الفواحص.

وقال المهندس رضا اديبي الذي اختير مع المهندس محمد همتي كفائز ناجح في الانتاج الوطني في الدورة ال31 لمهرجان الخوارزمي الدولي، قال لمراسل ارنا ان شركته تعمل في مجال انتاج التجهيزات الهيدرولية وتوصيل الوقود للطائرات والتي تستخدم في الاصلاح الاساسي وتصنيع الطائرات.

واضاف اننا عملنا علي قسم الترشيح الهيدرولي في الطائرات وفزنا في مهرجان الخوارزمي الدولي، لكننا نعمل في الشركة علي العديد من الاجزاء بما فيها الوظائف المختلفة واكتسبنا خبرات في مجال الانتاج والاصلاح الاساسي لبعض قطع الطائرات.

واكد اننا نجحنا للمرة الاولي في البلاد في انتاج جهاز حقن المحرك التوربيني للطائرات والذي يصنعه عدد محدود فقط من الشركات في العالم.

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