ايران تندد بقتل الفلسطينيين في الاراضي المحتلة بقوة

طهران/31 اذار/مارس/ارنا – نددت ايران علي لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي بقوة بقتل عشرات الاشخاص واصابة عدد كبير من الفلسطينيين علي يد قوات الاحتلال الصهيوني العنصري في الاراضي المحتلة.

وقال قاسمي اليوم السبت انه بالرغم من ان الكيان الصهيوني له ماض طويل في الاحتلال والقتل والجريمة، لكن المؤسف ان الدعم السافر لترامب والادارة الامريكية والمحاولات المخزية لبعض القادة حديثي العهد واصحاب الفكر الساذج في المنطقة لاقامة علاقات خفية وعلنية ومذلة ومخزية مع هذا الكيان، جعلت قادة الكيان الصهيوني اكثر جراة وطيشا في الامعان في قمع المظاهرات السلمية للشبان الفلسطينيين عشية يوم 'الفصح'.
ودعا الناطق باسم الخارجية الايرانية الاسرة الدولية وجميع الذين يكرمون الانسانية في عالم اليوم، لاتخاذ الاجراءات العاجلة والحازمة بوجه الجرائم الاخيرة للكيان الصهيوني مضيفا انه يبدو ان دول المنطقة وفي هذه الحقبة الحساسة يجب ان تجند جميع طاقاتها وقواها الوطنية والشعبية للتصدي لسياسات الكيان الصهيوني التوسعية والمعادية للانسانية بدلا من الانهماك في الصراعات الداخلية والتسلح لتهديد سائر البلدان الاسلامية.
وتابع قاسمي ان قادة عدد محدود من الدول الموسومة في المنطقة واسترضاء لامريكا، تعمل بصورة سرية لاقامة اتصالات وعلاقات مع الكيان الصهيوني، وهي تضطلع بدور ومسؤولية مباشرة في قتل عشرات الفلسطينيين اخيرا ويجب ان تتحمل المسؤولية امام الراي العام العالمي والضمائر الحية في العالم.
واعتبر ان الجريمة الاخيرة التي اقترفها الكيان الصهيوني في الاراضي المحتلة تظهر الطبيعة غير الانسانية لهذا الكيان مؤكدا علي ضرورة مقاومة وصمود البلدان الاسلامية حتي انتهاء الاحتلال واقرار حقوق الفلسطينيين بالكامل.
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الكيان الصهيوني

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ايران تندد بقتل الفلسطينيين في الاراضي المحتلة بقوة

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