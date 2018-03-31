عضو بارز في تحالف 'اوقفوا الحرب' في تصريح لـ 'ارنا':

مواقف اميركا المناهضة للاتفاق النووي ستجعلها معزولة في العالم

لندن / 31 اذار /مارس /ارنا-
اشار العضو البارز في تحالف 'اوقفوا الحرب' في بريطانيا ستيفن بل، الي الفريق الجديد للسياسة الاميركية في مناهضة الاتفاق النووي، مؤكدا بان هذا الامر سيجعل واشنطن معزولة عن المجتمع الدولي.

وفي تصريح خاص ادلي به لوكالة 'ارنا' الجمعة اعرب بل عن قلقه الشديد من تعيين جون بولتون مستشارا للامن القومي الاميركي ودوره في مستقبل الاتفاق النووي وقال، ان دونالد ترامب كان قد ابدي رغبته بالخروج من الاتفاق النووي الا ان تنفيذ هذا الامر كان صعبا بالنسبة له عمليا ولكن الان وبعد اجراء التغيير في فريق السياسة الخارجية سيتخذ الخطي بجدية للخروج من الاتفاق النووي.
واضاف، ان الفريق الجديد للسياسة الاميركية سيقوم بتحرك جديد ضد الاتفاق النووي بالتاكيد ما يجعل اميركا في عزلة تجاه المجتمع العالمي.
واشار الي دور بولتون في حرب العراق و'وهو (بولتون) شخصيا يري بان مصالح اميركا تُحفظ بصورة افضل حينما تدعم حلفاءها الاقليميين امام ايران' واضاف مستنتجا، ان تعيين بولتون الي جانب سائر التطورات الاخيرة في حكومة ترامب يعد خبرا سيئا جدا.
وتابع قائلا، ان الحكومة الاميركية وبولتون سيتحدثون رسميا عن مكافحة الارهاب ولكن لا ينبغي نسيان انه (بولتون) شخصيا اقترح تقوية الجماعات الارهابية لجر ايران نحو الحرب الطائفية وتحويلها الي دولة ممزقة.
واضاف، انه (بولتون) يعتبر شراء الارهابيين استراتيجية مشروعة في السياسة الخارجية الاميركية ولهذا السبب ينبغي القبول بحذر بسياسة الحكومة الاميركية لمكافحة الارهاب لان هدفها في الحقيقة ليس مكافحة الارهاب بل مواكبة الارهابيين ضد الحكومات الشرعية.
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مواقف اميركا المناهضة للاتفاق النووي ستجعلها معزولة في العالم

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