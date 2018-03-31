حزب الله: مسيرة العودة رد جماهيري عارم علي ما سمي بصفقة القرن

وجاء في البيان الذي اصدره حزب الله مساء الجمعة، 'سطر الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة اليوم، أبهي صور الملاحم والفداء، وأكد بدماء شهدائه وقبضاته المرفوعة وصرخاته المدوية حقه الثابت بفلسطين محررة أبية تحتضن جميع أبنائها في الداخل والخارج وكل أنحاء الشتات”.

واضاف”لقد أكدت وقائع اليوم مجدداً أن القضية الفلسطينة حية وأن الشعب الفلسطيني المقاوم علي استعداد دائم لتقديم أغلي التضحيات في سبيل تحرير أرضه ووطنه”.

واردف”إن مسيرة العودة التي حظيت بمشاركة واسعة أدخلت اليأس إلي قلوب أعداء الشعب الفلسطيني وكل الخائنين والمتآمرين علي قضيته، وهي رد جماهيري عارم علي ما سمي بصفقة القرن، أظهر تمسك الفلسطينيين بحقوقهم التاريخية والوطنية وأنهم لا يمكن أن يتنازلوا عن أي حق منها مهما بلغت التضحيات”.

وختم البيان “إننا في حزب الله إذ نوجه تحية اكبار وإجلال لأهلنا الفلسطينيين في يوم الأرض ونتقدم منهم بأحر التعازي بالشهداء الأبطال ونسأل الله الشفاء للجرحي، نؤكد وقوفنا الدائم إلي جانبهم وتأييدنا المطلق لجهادهم ضد الاحتلال حتي تحقيق النصر الكامل إن شاء الله، وندعو كافة الأحرار في العالم وخصوصاً شعوبنا العربية والإسلامية إلي تحمل مسؤولياتهم في نصرة الشعب الفلسطيني وتقديم كل أشكال الدعم الممكن له في نضاله لتحرير أرضه واسترجاع مقدساته”.

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