النجف الاشرف تحتضن ملايين الزائرين لإحياء ذكري ولادة الإمام علي (ع)

وارتدت المدينة المقدسة أبهي حلتها وزينتها ونشرت الزهور في كل مكان وزينت واجهات المحال التجارية والطرقات التي يسلكها الزائرون نحو مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام النشرات الضوئية لتضفي عالما من البهجة والسرور للاحتفال بالمناسبة العظيمة .

وقامت الأجهزة الأمنية بوضع خطة أمنية خاصة بالزيارة ولم تضع قطوعات في المدينة القديمة ونشرت نقاط تفتيش أبتعدت عن المرقد المقدس بالاضافة الي انتشار مواكب الخدمات حول المرقد المقدس وعلي الطرقات التي يسلكها الزائرون .

واكد مسؤولون امنيون لـ (ارنا) أنه كانت هناك استعدادات كبيرة بالمناسبة جرت علي قدم وساق في مجال الأمن لتامين حماية الزائرين، وتم تهيئة خطة أمنية محكمة هذه السنة، وان الزيارة تجري بانسيابية عالية والوضع الخدمي ممتاز جداً، ولا توجد أي مشاكل تعكر صفو الأمن والخدمات في هذه المحافظة المقدسة .

كما شهدت مناطق محافظة النجف الاشرف المختلفة إقامة الاحتفالات الدينية وقراءة القصائد الشعرية الخاصة بالمناسبة تزامنا مع توافد جموع كبيرة من الزائرين من مختلف المدن العراقية والدول العربية والإسلامية .

ويتوافد في كل عام بهذه المناسبة الملايين من الزائرين من العراق ومن جميع دول العالم علي العتبة العلوية المقدسة ومن كافة الجنسيات العربية والأجنبية لاداء الزيارة الخاصة بهذه المناسبة والمشاركة في الاحتفالات الكبيرة التي تقام في العتبة العلوية المقدسة وخارجها .

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