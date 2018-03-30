ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الي 10 واكثر من الف جريح في يوم الارض

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين عبد الفتاح عبد النبي وابراهيم ابو شعر في المواجهات الدائرة شمال قطاع غزة.

والشهداءهم: الشاب محمود سعدي رحمي شرق غزة، جهاد فرينه 33 عاما شرق غزة، الفتي احمد ابراهيم عودة 16 عاما شمال القطاع، محمد ابو عمر 19 عاما، والشاب امين محمود معمر في رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا وعبد الفتاح عبد النبي بالاضافة الي المزارع عمر سمور 31 عاما.

ودعت وزارة الصحة في قطاع غزة المواطنين بضرورة التبرع بالدم لصالح الجرحي والمصابين من المواجهات علي الحدود الشرقية لقطاع غزة.

واستخدمت قوات الاحتلال طائرات مسيرة لالقاء القنابل الغازية نحو المتظاهرين الذين وصلوا بعشرات الالاف الي الحدود.

وتمكن المئات من الشبان من اختراق الحدود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وازالوا السلك الشائك .

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