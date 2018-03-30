خاص ارنا

هنية: الحشود الفلسطينية هي ابلغ رد علي التهديدات الصهيونية

غزة/ 30مارس/ اذار/ ارنا- اكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ان الحشود الفلسطينية علي الحدود هي ابلغ رد علي التهديدات الصهيونية.

وقال هنية في تصريح خاص لمراسل 'ارنا' :'نحن لا نفكر كثيرا بالتهديدات الاسرائيلية، وهذه الحشود خرجت في مسيرة سلمية تؤكد تمسكها بحق العودة'.
وأضاف :'أي تصعيد اسرائيلي .. العدو الاسرائيلي وحده هو من يتحمل المسؤولية عنه.. شعبنا خرج أعزل ولا توجد هناك اجنحة مسلحة أو عسكرية، رجالا ونساء وكبارا، ليقول للعالم كفي للظلم وكفي للاحتلال وعائدون الي ارضنا وقدسنا '.
وأدي هنية صلاة الجمعة قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة وسار بين الجماهير وصولا الي الحدود في رسالة تحد للاحتلال الصهيوني.
وهدد قادة الاحتلال قيادة حماس بالموت في حال خروج المسيرات لكن جميع قادة الفصائل شاركوا في المسيرات في تحد واضح للاحتلال الصهيوني.
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هنية: الحشود الفلسطينية هي ابلغ رد علي التهديدات الصهيونية

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