8 شهداء ومئات الجرحي في مسيرات العودة عند حدود غزة مع فلسطين المحتلة

وقد وصل مئات الالاف من اللاجئين الفلسطينيين الي الحدود مع فلسطين المحتلة عام 1948 شمال وشرق قطاع غزة في اول ايام مسيرات العودة التي دعت اليها الفصائل الفلسطينية.

وتجمع الفلسطينيون في خمس مناطق علي الحدود تبدأ من رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة ثم البريج وسط القطاع وصولا الي شرق مدينة غزة ثم شرق مخيم جباليا وهم يحملون اعلام فلسطين ويطالبون بحق العودة.

وادي مئات الالاف الصلاة في خيام العودة بمشاركة سياسية واسعة .

وتأتي المسيرات في الذكري 42 ليوم الارض وصولا الي الخامس عشر من ايار الذكري السبعين ليوم النكبة.

من جانبه دعا قائد حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' في قطاع غزة يحيي السنوار اليوم الجمعة محاصري الشعب الفلسطيني إلي إعادة حساباتهم والتقاط رسالة مسيرة العودة الكبري.

وقال السنوار خلال كلمته أمام المشاركين في مسيرة العودة في جباليا شمال القطاع، إن 'مسيرة العودة ستستمر ولن تتوقف حتي ننطلق في اللحظة الحاسمة التي نقتلع فيها هذه الحدود الزائلة'.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يدشن اليوم مرحلة جديدة من نضاله وكفاحه الوطني علي طريق التحرير والعودة، مشيرًا إلي أن مسيرة العودة تصوب المسار وتؤكد أنه لا يمكن التفريط والتنازل ومستعدة للتضحية في سبيلها.

في هذه الاثناء اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثمانية فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني الذي اطلق الرصاص الحي صوب المتظاهرين قرب الحدود.

واكدت الصحة اصابة اكثر من 500 فلسطيني بالرصاص في المواجهات التي لا زالت مستمرة.

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