8 شهداء ومئات الجرحي في مسيرات العودة عند حدود غزة مع فلسطين المحتلة

غزة/ 30 مارس/ اذار / ارنا- اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني الذي اطلق الرصاص الحي صوب المتظاهرين قرب الحدود، مؤكدة اصابة اكثر من 500 فلسطيني اخر بالرصاص في المواجهات التي لا زالت مستمرة.

وقد وصل مئات الالاف من اللاجئين الفلسطينيين الي الحدود مع فلسطين المحتلة عام 1948 شمال وشرق قطاع غزة في اول ايام مسيرات العودة التي دعت اليها الفصائل الفلسطينية.
وتجمع الفلسطينيون في خمس مناطق علي الحدود تبدأ من رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة ثم البريج وسط القطاع وصولا الي شرق مدينة غزة ثم شرق مخيم جباليا وهم يحملون اعلام فلسطين ويطالبون بحق العودة.
وادي مئات الالاف الصلاة في خيام العودة بمشاركة سياسية واسعة .
وتأتي المسيرات في الذكري 42 ليوم الارض وصولا الي الخامس عشر من ايار الذكري السبعين ليوم النكبة.
من جانبه دعا قائد حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' في قطاع غزة يحيي السنوار اليوم الجمعة محاصري الشعب الفلسطيني إلي إعادة حساباتهم والتقاط رسالة مسيرة العودة الكبري.
وقال السنوار خلال كلمته أمام المشاركين في مسيرة العودة في جباليا شمال القطاع، إن 'مسيرة العودة ستستمر ولن تتوقف حتي ننطلق في اللحظة الحاسمة التي نقتلع فيها هذه الحدود الزائلة'.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يدشن اليوم مرحلة جديدة من نضاله وكفاحه الوطني علي طريق التحرير والعودة، مشيرًا إلي أن مسيرة العودة تصوب المسار وتؤكد أنه لا يمكن التفريط والتنازل ومستعدة للتضحية في سبيلها.
في هذه الاثناء اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد ثمانية فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني الذي اطلق الرصاص الحي صوب المتظاهرين قرب الحدود.
واكدت الصحة اصابة اكثر من 500 فلسطيني بالرصاص في المواجهات التي لا زالت مستمرة.
**387** 2342



برچسب ها

سياسي

شهدء

العودة

غزة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

8 شهداء ومئات الجرحي في مسيرات العودة عند حدود غزة مع فلسطين المحتلة

معظم المشاهدات

اعتقال عشرات الصحفيين وإغلاق قناة تلفزيونية في كردستان العراق

اعتقال عشرات الصحفيين وإغلاق قناة تلفزيونية في كردستان العراق

ميشال عون يعزي روحاني بالايرانيين الذين قضوا غرقا علي الروشة

ميشال عون يعزي روحاني بالايرانيين الذين قضوا غرقا علي الروشة

حيدر العبادي: نأمل في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران

حيدر العبادي: نأمل في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران

طريق الحرير فرصة لايران لرفع مكانتها في الاقتصاد العالمي

طريق الحرير فرصة لايران لرفع مكانتها في الاقتصاد العالمي

اعتقال ١٢ عنصراً من `داعش` غرب الموصل

اعتقال ١٢ عنصراً من 'داعش' غرب الموصل

أحدث الأخبار

طريق الحرير؛ فرصة لايران لاداء دورها في الاقتصاد العالمي

طريق الحرير؛ فرصة لايران لاداء دورها في الاقتصاد العالمي

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الي 10 واكثر من الف جريح في يوم الارض

المتظاهرون اخترقوا الحدود

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين الي 10 واكثر من الف جريح في يوم الارض

هنية: الحشود الفلسطينية هي ابلغ رد علي التهديدات الصهيونية

خاص ارنا

هنية: الحشود الفلسطينية هي ابلغ رد علي التهديدات الصهيونية

8 شهداء ومئات الجرحي في مسيرات العودة عند حدود غزة مع فلسطين المحتلة

8 شهداء ومئات الجرحي في مسيرات العودة عند حدود غزة مع فلسطين المحتلة

زلزال كرمان جنوب شرق ايران لم يسفر عن وقوع اضرار

زلزال كرمان جنوب شرق ايران لم يسفر عن وقوع اضرار

موضوعات مرتبط