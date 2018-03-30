زلزال كرمان جنوب شرق ايران لم يسفر عن وقوع اضرار

وقال مصطفي آية اللهي موسوي في تصريح ادلي به لوكالة 'ارنا' ان فرق الاغاثة والانقاذ متواجدة في منطقة الزلزال في الوقت الحاضر.

يذكر ان زلزالا بقوة 4.4 درجة علي مقياس ريختر ضرب ضواحي بلدة هجدك التابعة لناحية كوهساران بقضاء راور في محافظة كرمان جنوب شرق ايران في الساعة الخامسة و 15 دقيقة و 12 ثانية من عصر اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (الواحدة و 45 دقيقة و 12 ثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش).

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران ان الزلزال وقع علي عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.703 والطول الشرقي 57.388 درجة.

وتقع بلدة هجدك علي بعد 140 كم الي الشمال من مدينة كرمان مركز المحافظة.

وتتعرض مختلف مناطق محافظة كرمان الي زلازل باستمرار ومنها بلدة هجدك التي شهدت قبل عدة اشهر زلزالا بقوة 6.1 درجة ادي الي العديد من الاصابات والحاق اضرار مادية بالوحدات السكنية.

انتهي ** 2342

