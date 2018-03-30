حكم ولایة السند الباكستانیة یدعو لتعزیز التجارة مع ایران

وخلال لقائه اعضاء الوفد الدبلوماسی الایرانی الزائر برئاسة رئیس المجلس الاستراتیجی للعلاقات الخارجیة الایرانیة كمال خرازی، قال زبیر، ان العلاقات العریقة بین البلدین تستوجب تطویر التعاون الثنائی فی مجال الاستثمارات والتجارة ایضا.

وشرح اجراءات الولایة لتطویر العلاقات التجاریة الثنائیة قائلا، ان باكستان راغبة ایضا برفع المستوي الراهن للتبادل التجاری بین البلدین الي الرقم المتفق علیه بین رئیسیهما (5 ملیارات دولار).

واعتبر بلاده ضحیة للارهاب واضاف، ان الخلافات بین زعماء الطوائف والقبائل فی افغانستان قد اثرت سلبیا علي اقتصاد باكستان ایضا.

ولفت الي ان وجود الملایین من اللاجئین الافغان فی باكستان قد اضر بهیكلیة ومسیرة تقدیم الخدمات للمواطنین الباكستانیین، لكنه اعتبر ان هذا الامر تحسن بصورة ملحوظة خلال الاعوام الخمسة الاخیرة.

وصرح بان الممر الاقتصادی بین الصین وباكستان (CPEC) یعد عاملا مؤثرا لتغییر صورة باكستان وقال، ان جمیع دول المنطقة تنتفع من تنفیذ هذا المشروع.

من جانب اخر التقي الوفد الایرانی برئاسة خرازی، الرئیس الباكستانی الاسبق آصف علی زرداری وكبار اعضاء حزب الشعب، حیث تم البحث حول المصالح المتبادلة وتطویر العلاقات الودیة بین البلدین.

وقال زرداری خلال اللقاء، ان مشروع انبوب الغاز الایرانی الباكستانی تم توقیعه فی عهد حكومة حزب الشعب ونحن نؤكد علي اكماله.

انتهي ** 2342

