وكالة 'معا':

استشهاد 3 شبان فلسطینیین برصاص الاحتلال فی مسیرات العودة

طهران / 30 اذار /مارس /ارنا-
استشهد 3 شبان واصیب العشرات من الفلسطینیین فی المواجهات التی اندلعت منذ ساعات صباح الجمعة علي طول الحدود الشرقیة لقطاع غزة بین المتظاهرین وقوات الاحتلال.

واكدت مصادر طبیة استشهاد الشاب امین محمود معمر فی رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جبالیا یرفع عدد الشهداء یوم الارض الي 3 حیث استشهد فی ساعات الصباح عمر سمور 31 عاما.
ونقل مراسل وكالة 'معا' عن مصادر طبیة اصابة أكثر من 90 شخصا بجراح مختلفة، منذ ساعات الصباح فی عدة مواجهات اندلعت فی نقاط التماس مع قوات الاحتلال علي طول الحدود الشرقیة لقطاع غزة تزامنا مع مسیرات العودة التی انطلقت قبل صلاة الجمعة.
وفی مدینة رفح لوحدها اصیب 53 شخصا منها 34 اصابة بالرصاص الحی من قبل الاحتلال الاسرائیلی بالإضافة الي اصابة 14 اخرین نتیجة اطلاق مكثف لقنابل الغاز لمواجهة مسیرات العودة.
وأقامت طواقم جمعیة الهلال الأحمر الفلسطینی فی قطاع غزة ومتطوعو الفریق الوطنی للاستجابة فی الكوارث نقطة طبیة متنقلة شرق مدینة غزة، تحدیدا (الخط الشرقی - نهایة شارع المنصورة - مقابل بوابة الصناعیة ) تحسبا للأوضاع المیدانیة الراهنة علي الحدود الشرقیة لقطاع غزة.
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استشهاد 3 شبان فلسطینیین برصاص الاحتلال فی مسیرات العودة

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استشهاد 3 شبان فلسطینیین برصاص الاحتلال فی مسیرات العودة

وكالة 'معا':

استشهاد 3 شبان فلسطینیین برصاص الاحتلال فی مسیرات العودة

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