مسؤول صهيوني:

ولي العهد السعودي التقي رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي

طهران / 29 اذار /مارس /ارنا-
كشف رئيس اركان العدو الصهيوني غادي آيزنكوت اَن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقي رئيس مجلس الامنِ القومي الصهيوني مئير بن شبات ، مشيراً الي انَ هناكَ تطابقَ مصالحَ بين تل أبيبَ والرياض في مواجهةِ التهديدِ الايراني، علي حدِ قوله.

وفي تصريحاتٍ لصحيفة معاريف الاسرائيلية، قال آيزنكوت ان لديه صوراً مع رئيس الاركان المغربي وفيها مصافحاتٌ وعناق، لافتاً الي انَ هناكَ تعاوناً استخبارياً وامنياً مع الدول التي وقعت “اتفاقياتِ سلامٍ” مع الكِيانِ الصِهيوني.
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ولي العهد السعودي التقي رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي

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