ولي العهد السعودي التقي رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي

وفي تصريحاتٍ لصحيفة معاريف الاسرائيلية، قال آيزنكوت ان لديه صوراً مع رئيس الاركان المغربي وفيها مصافحاتٌ وعناق، لافتاً الي انَ هناكَ تعاوناً استخبارياً وامنياً مع الدول التي وقعت “اتفاقياتِ سلامٍ” مع الكِيانِ الصِهيوني.

انتهي ** 2342

