موسكو تطرد 60 دبلوماسيا أميركيا ردا علي اجراء مماثل من واشنطن

طهران / 29 اذار /مارس /ارنا-
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس 29 مارس/ آذار، طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا، ردا علي إجراء مماثل اتخذته واشنطن قبل أيام.

وقالت الخارجية الروسية إنه تم إعلان 58 من موظفي السفارة الأمريكية في موسكو واثنين من موظفي القنصلية الأمريكية في يكاتيرينبورغ أشخاصا غير مرغوب بهم.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن في وقت سابق أن روسيا قررت إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة سان بطرسبورغ وطرد عدد مماثل من الدبلوماسيين الأمريكيين ردا علي طرد دبلوماسيين روس من الولايات المتحدة.
وقال لافروف: 'بناء علي مبدأ المعاملة بالمثل، سنرد بالمثل بإعلان 58 موظفا في السفارة الأمريكية في موسكو واثنين من موظفي القنصلية العامة للولايات المتحدة في يكاترينبورغ' أشخاصا غير مرغوب بهم 'لأنشطة تتعارض مع الوضع الدبلوماسي، ويجب عليهم مغادرة البلاد حتي 5 نيسان/ أبريل 2018'.
وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مع المبعوث الأممي إلي سوريا ستيفان دي ميستورا في موسكو: 'نعتزم كذلك إغلاق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبورغ'.
وكانت واشنطن قد أعلنت، قبل أيام، طرد 60 دبلوماسيا روسيا، علي خلفية اتهام موسكو بالتورط في تسميم العميل السابق سيرغي سكريبال في لندن.
وتنفي موسكو هذه الاتهامات، إذ قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بلاده لا علاقة لها بتسميم سكريبال، وأنها لا تقبل اتهامات بلا أدلة أو استخدام لغة الإنذارات في التعامل معها.
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موسكو تطرد 60 دبلوماسيا أميركيا ردا علي اجراء مماثل من واشنطن

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