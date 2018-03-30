الاحتلال الصهيوني يستهدف54 شاباً فلسطينيا بالرصاص شرق غزة

وأفاد مراسل 'فلسطين اليوم'، أن قوات الاحتلال أطلقت نيرانها منذ ساعات الصباح علي المواطنين المشاركين في مسيرة العودة، ما أدي إلي إصابة 54 شاباً، وصفت حالة بعضهم بالخطيرة، شرق جباليا والبريج وغزة وخانيونس ورفح.

يشار إلي أن جيش الاحتلال أعلن حالة الاستنفار الكبري علي طول الحدود لغزة، وتوعد بقمع المسيرة السلمية الذي يشارك فيها الكل الفلسطيني للتأكيد علي حق العودة.

في سياق متصل توافد مئات آلاف المواطنين في شتي محافظات قطاع غزة إلي المناطق الحدودية للمشاركة في مسيرة العودة، يتقدمهم قيادات الفصائل الفلسطينية.

وأفاد المراسل، أن عائلات بأكملها رجالاً وشيوخاً ونساءً وأطفالاً وصلوا الخيام التي تم تجهيزها من قبل لجنة مسيرة العودة، للتأكيد علي حقهم في العودة إلي بلادهم التي تم تهجيرهم منها قسراً قبل سبعين عاماً.

وأكد القائمون علي المسيرة بأنها تأخذ الطابع السلمي وتهدف لإيصال رسالة للعالم بتمسك الفلسطينيين بحقهم في العودة وأن محاولات شطب هذا الحق لن يكتب لها النجاح.

انتهي ** 2342

