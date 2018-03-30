خروج 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية بريف دمشق

طهران / 29 اذار / مارس /ارنا-
أعلن الجيش السوري، اليوم الجمعة، أن أكثر من 143 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية حتي الآن عبر الممرات الآمنة التي فتحها الجيش السوري.

ونقلت وكالة الأنباء السورية 'سانا' عن مصدر عسكري سوري: إنه ولغاية الليلة الماضية خرج أكثر من 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية عبر تلك الممرات.
يذكر أن الجيش السوري فتح 4 ممرات آمنة في جسرين وحمورية ومخيم الوافدين وحرستا لخروج المدنيين الذين تحتجزهم التنظيمات الإرهابية وتتخذ منهم دروعا بشرية كما افتتح يوم السبت الماضي ممرا من عربين لإخراج الإرهابيين وعائلاتهم من عين ترما وزملكا وعربين وجوبر لنقلهم إلي إدلب وذلك بهدف إخلاء الغوطة الشرقية من الإرهاب.
وتم أمس في إطار عملية إخلاء الغوطة الشرقية بريف دمشق من الإرهاب إخراج دفعة سادسة من الإرهابيين وعائلاتهم إلي إدلب مؤلفة من 128 حافلة تقل 7003 أشخاص بينهم 1243 إرهابيا من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما باشراف الهلال الأحمر العربي السوري.
وخرج أمس المئات من المدنيين المحتجزين لدي التنظيمات الإرهابية من منطقة دوما بالغوطة الشرقية معظمهم من النساء والأطفال عبر ممر مخيم الوافدين وقامت وحدات من الجيش بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني بتأمينهم ومن ثم نقلهم إلي مراكز الإقامة المؤقتة.
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خروج 143 ألف شخص من الغوطة الشرقية بريف دمشق

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