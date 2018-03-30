امام جمعة طهران: دعم السلع الايرانية يحرك عجلة الانتاج الداخلي

طهران / 29 اذار /مارس /ارنا-
اكد خطيب صلاة الجمعة في طهران آية الله محمد علي موحدي كرماني ضرورة تشجيع الانتاج الداخلي، معتبرا دعم السلع الايرانية بانه يحرك عجملة الانتاج وازدهار الاقتصاد.

وفي خطبة صلاة الجمعة في طهران لهذا الاسبوع، اشار آية الله موحدي كرماني الي توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية لمناسبة عيد النوروز وبدء العام الايراني الجديد (بدا في 21 اذار/مارس) وقال، ان الاستفادة من السلع الايرانية مسالة جدية وحقيقية، اذ ان شراء هذه السلع يعزز اقتصاد البلاد ويحرك عجلة الانتاج الداخلي بدلا عن الخارجي.
واضاف، انه علي المواطنين ان يدركوا بانهم يدعمون الانتاج الداخلي بذات القدر الذي يقبلون فيه علي شراء السلع الايرانية.
واكد ضرورة رفع مستوي جودة الانتاج الداخلي واضاف، انه حينما يتحقق هذه الامر فان ثقافة التوجه نحو السلع الاجنبية والمهربة تضمحل.
وفي جانب اخر من حديثه اكد خطيب صلاة الجمعة في طهران علي الحكومة ومجلس الشوري الاسلامي ضرورة الاهتمام البالغ بمسالة الميزانية وتلبية حاجات الشعب فيها.
كما نوه آية الله موحدي كرماني الي خصائص حكم امير المؤمنين الامام علي (ع) ومنها العدالة ومن ضمنها ما يتعلق ببيت المال وعدم التمييز بين الافراد والتصدي لاصحاب الفتنة واشار الي اهمية الجهاد والدفاع في سيرة الامام واضاف، ان شعبنا وببركة الجهاد تخلص من ذل هيمنة نظام الاستكبار الاجنبي والاستبداد الداخلي الا ان هذه مسؤولية جسيمة ملقاة علي عاتقنا جميعا.
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اقتصاد

خطيب صلاة الجمعة

السلع الايرانية

عجلة الانتاج الداخلي

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امام جمعة طهران: دعم السلع الايرانية يحرك عجلة الانتاج الداخلي

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