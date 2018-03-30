زيادة وارادات الهند من النفط الخام الايراني خلال فبراير

نيودلهي / 29 اذار /مارس /ارنا-
زادت شركة ايسار 'ESSAR' الهندية صادراتها من النفط الخام الايراني خلال شهر شباط / فبراير الماضي مقارنة مع شهر كانون الثاني / يناير الذي سبقه بنسبة 9 بالمائة.

وافادت 'ارنا' اليوم الجمعة نقلا عن صحيفة 'تايمز او اينديا' بناء علي المعلومات الصادرة عن شركة ايسار الهندية فقد استوردت هذه الشركة خلال شهر فبراير الماضي 223 الف برميل في حين كان 204 الاف و 500 برميل من النفط الخام الايراني يوميا خلال يناير.
وقد بلغ اجمالي واردات الهند من النفط الخام الايراني خلال شهر فبراير 655 الفا و 500 برميل يوميا اي بزيادة نسبتها 1.3 بالمائة.
يذكر ايضا انه خلال الاشهر الـ 11 الاولي من العام المالي الجاري الميلادي (ابريل 2017 الي فبراير 2018) بلغت واردات الهند من النفط الخام الايراني 461 الف برميل يوميا اي بانخفاض نسبته 15 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الذي سبقه.
وقد ارتفعت واردات الهند من النفط الخام اجمالا في شهر شباط الماضي بنسبة 14.6 بالمائة اذ بلغت 4.8 مليون برميل يوميا.
وتعتبر الهند بعد الصين، ثاني اكبر زبون للنفط الخام الايراني وبلغ معدل وارداتها من نفط ايران نحو 510 الاف برميل يوميا خلال العام الماضي.
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زيادة وارادات الهند من النفط الخام الايراني خلال فبراير

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