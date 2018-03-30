خرازی یدعو دول المنطقة للتعاون مع بعض بدلا عن التنافس غیر البناء

جاء ذلك فی كلمة القاها خرازی مساء الخمیس خلال لقائه عددا من اعضاء مجلس العلاقات الخارجیة الباكستانیة فی مدینة كراتشی بعنوان 'ایران وباكستان – التنمیة والتعاون فی المحیط الهندی' استعرض فیها ظروف المنطقة خاصة منطقة المحیط الهندی الجیوسیاسیة.

واعتبر رئیس المجلس الاستراتیجی للعلاقات الخارجیة الایرانیة 'التنمیة والتنافس وزعزعة الامن' 3 خصائص لمنطقة المحیط الهندی واضاف، هنالك عدد من الدول تمضی فی طریق التنمیة سریعا او هی علي اعتاب ذلك ومن ناحیة اخري هنالك الكثیر من حالات انعدام الامن وكذلك التنافس الجیوسیاسی فی منطقة المحیط الهندی.

واكد خرازی ضرورة التعاون الاقلیمی للقضاء علي الارهاب واضاف، ان موجة هجمات الارهاب التكفیری قد ادت لزعزعة الامن والاستقرار فی الكثیر من مناطق المحیط الهندی مثل باكستان والیمن والهند والصومال وشرق افریقیا.

وانتقد وزیر الخارجیة الایرانی الاسبق، بعض المنافسات غیر البناءة بین دول المنطقة واضاف، ان التنافس بین بعض الدول قد ترك تاثیرا سلبیا علي مسیرة التنمیة رغم الفرص الموجودة فی منطقة المحیط الهندی.

واشار خرازی الي میناء جابهار الواقع فی جنوب شرق ایران كارضیة للتعاون مع دول المحیط الهندی ودعا الصین وباكستان وعمان للانضمام الي هذا التعاون الاقلیمی واضاف 'ان الهند تستفید من هذا المیناء للوصول الي افغانستان واسیا الوسطي'.

ورحب بالتعاون الاقلیمی فی المحیط الهندی لانه یشكل قوة مؤثرة لخفض المنافسات الاقلیمیة ونشر الامن بالمنطقة.

وتابع خرازی، انه نظرا للموقع الجیوسیاسی الجید لایران وباكستان فانهما واقعان فی الطریق البری والبحری لمشروع طریق الحریر الجدید للصین، وفی سیاق العلاقات الاقلیمیة یمكن لایران وباكستان والصین التعاون لاكمال طریق الحریر عبر ربط مینائی غوادر (باكستان) وجابهار (ایران).

واوضح بان ربط مینائی غوادر وجابهار وكذلك الاستفادة من البنیة التحتیة الطرقیة والسككیة لایران فی امتداد ممرات 'الجنوب –شمال 'و'شرق –غرب'، یمكّن الصین من الوصول الي اسیا الوسطي وروسیا والقوقاز وشرق وغرب اوروبا وبالطبع منطقة الشرق الاوسط.

واكد خرازی فی الختام بان التعاون الاقتصادی بین ایران وباكستان قد وفر الكثیر من الفرص للمنطقة، وبغیة تحویلها الي واقع فلا بد من نشر الامن بالمنطقة.

انتهي ** 2342

