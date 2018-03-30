محمد علي الحوثي: لدينا مفاجئات في السنة الرابعة للعدوان

وكشف محمد الحوثي في تصريحات لـ قناة الميادين الفضائية أنّ الأطراف المحلية التابعة للسعودية هي حبيسة الفنادق في الرياض ولا يستطيعون تقديم أي شيء.



وأكّد رئيس اللجنة الثورية العليا أن الشعب اليمني لا يمكن إلاّ أن يقدّم سلاماً مشرفاً يرفع رأس كل اليمنيين، منوّهاً أنه لا يعتقد أن هناك تنازلات عن أي شيء.



وكان محمد علي الحوثي التقي امس بصنعاء مارتن غريفث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلي اليمن، لتبادل الآراء حول عملية السلام في اليمن.



وخلال اللقاء أكد رئيس اللجنة الثورية العليا بالمبعوث الأممي وفريقه علي أن العدوان علي اليمن يتم خارج الأعراف الدبلوماسية ومواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.



وأكد رئيس الثورية العليا علي أن الشعب اليمني ينشد السلام، ولكن لا يعني حبه للسلام أنه لا توجد لديه قوة أو أنه ضعيف كما قد يتصور البعض، فالشعب اليمني لا يزال الأقوي، ولا يزال في جعبته الكثير من الخيارات.



وبشأن خطوات التهيئة لجولة حوارات جديدة أكد محمد علي الحوثي أن أي حوار مقبل يجب أن يكون حواراً بناء بخلاف ما سارت عليه الحوارات السابقة التي لم يلتزم خلالها المبعوث السابق بالحياد، إضافة إلي منع تدخلات الإدارة الأميركية والمال السعودي التي أفشلت جولات الحوار السابقة.



وأشار إلي أن حل المشكلة يكمن أولا في أن يكون الحوار فيما بين قيادة العدوان والشعب اليمني، لأن قادة التحالف هم من يستطيعون إيقاف العدوان وفك الحصار وفك الحظر الجوي، وايضاً إيقاف الحرب الاقتصادية علي الشعب اليمني.



ودعا رئيس اللجنة الثورية العليا المبعوث الأممي إلي نقل مكتبه الرئيسي إلي اليمن، حتي يمارس عمله منها، مبديا الاستعداد الكامل لتوفير الحماية والاستقلال لتأمين عمله، وقال: سنوفر لك كامل الدعم، ولا نطلب منك إلا الحياد فقط من أجل تحقيق العدالة والوصول إلي السلام.



وتطرق اللقاء إلي مبادرة الحل التي تقدم بها رئيس اللجنة الثورية العليا إلي الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا، باعتبارها توفر أرضية صلبة يمكن التحرك عليها نحو الحل.

انتهي ** 2342

