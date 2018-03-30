اعتقال ١٢ عنصراً من 'داعش' غرب الموصل

طهران / 29 اذار /مارس /ارنا-
أعلن قائد شرطة نينوي العميد الركن حمد نامس الجبوري، الخميس، عن اعتقال ١٢ عنصراً من تنظيم 'داعش' وتفكيك 6 عبوات ناسفة في عملية نوعية غرب الموصل.

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن 'قطعات شرطة نينوي وبإسناد قوات التحالف وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي نفذت عملية أمنية إستباقية ضد أوكار عصابات داعش، تم خلالها القبض علي ١٢ عنصرا منهم وتفكيك ٦ عبوات ناسفة مربوطة علي جهاز موبايل'.
وأضاف، أن 'العملية الاستباقية تم تنفيذها في قرية البوير غرب مدينة الموصل، وكانت نوعية وخاطفة وسريعة'، مشيرا الي أنها شملت ايضا 'تدمير ثلاثة انفاق يستخدمها عناصر التنظيم الاجرامي'.
وتعلن القوات الأمنية بين فترة واخري عن اعتقال عناصر من تنظيم 'داعش' يتواجدون ضمن جيوب للتنظيم في مناطق متفرقة من محافظة نينوي.
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