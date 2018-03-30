اعتقال ١٢ عنصراً من `داعش` غرب الموصل

وقال الجبوري في حديث لـ السومرية نيوز، إن 'قطعات شرطة نينوي وبإسناد قوات التحالف وبالتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي نفذت عملية أمنية إستباقية ضد أوكار عصابات داعش، تم خلالها القبض علي ١٢ عنصرا منهم وتفكيك ٦ عبوات ناسفة مربوطة علي جهاز موبايل'.

وأضاف، أن 'العملية الاستباقية تم تنفيذها في قرية البوير غرب مدينة الموصل، وكانت نوعية وخاطفة وسريعة'، مشيرا الي أنها شملت ايضا 'تدمير ثلاثة انفاق يستخدمها عناصر التنظيم الاجرامي'.

وتعلن القوات الأمنية بين فترة واخري عن اعتقال عناصر من تنظيم 'داعش' يتواجدون ضمن جيوب للتنظيم في مناطق متفرقة من محافظة نينوي.

انتهي ** 2342

