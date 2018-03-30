خوشرو: اتهمات السعودیة لایران لحرف انظار الرای العام عن جرائمها فی الیمن

جاء ذلك فی رسالة وجهها خوشرو الي الامین العام لمنظمة الامم المتحدة ورئیس مجلس الامن الدولی، احتجاجا علي هذه الاتهامات وتهدیدات المتحدث باسم التحالف العسكری السعودی، معلنا بان هذه الاتهامات والتهدیدات تتناقض مع میثاق الامم المتحدة فی حظر التهدید واللجوء الي القوة.

واشار الي الحصار الكامل المطبق علي الیمن من قبل القوات السعودیة واعتبر ان لا اساس لمزاعم تهریب الصواریخ البالیستیة الي هذا البلد واضاف، ان الهدف من الاتهامات المطروحة من قبل المسؤولین السعودیین هو حرف انظار الرای العام عن جرائمهم فی الیمن.

وطالب السفیر الایرانی النظام السعودی بقوة لانهاء سیاساته المزعزعة للاستقرار فی المنطقة فورا ومن ضمنها التدخل العسكری فی الیمن والذی ادي الي انتشار المجاعة فیه.

كما دعا اطراف النزاع فی الیمن لانتهاج السبل الدبلوماسیة لحل وتسویة الازمة القائمة فیه.

وتابع خوشرو فی رسالته، ان من الكارثی فی الوقت ذاته، ان 3 من الاعضاء الدائمین فی مجلس الامن الذین یؤیدون مزاعم السعودیة ضد ایران، هم من یبیعون الاسلحة الفتاكة والمتطورة للسعودیة بملیارات الدولارات والتی تستخدم بصورة منتظمة ضد المدنیین والاهداف المدنیة فی الیمن.

ودعا المندوب الایرانی المجتمع الدولی للوقوف امام اتهامات النظام السعودی المضللة ضد الدول الاخري وان یحمّل قادة هذا النظام مسؤولیة اعمالهم الاجرامیة وان یمهد الطریق لوقف اطلاق النار وضمان تسلیم المساعدات الانسانیة والطبیة للشعب الیمنی واعادة السلام والاستقرار الي هذا البلد عبر الحوار الیمنی – الیمنی ومن دون شروط مسبقة.

انتهي ** 2342

