الرئيس روحاني يزور تركيا الاسبوع القادم

انقرة / 29 اذار /مارس / ارنا-
اعلن السفير الايراني في انقرة محمد ابراهيم طاهريان فرد بان رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف سيقومان بزيارة الي تركيا قريبا.

واوردت وسائل الاعلام التركية بان رئيسي ووزيري خارجية ايران وروسيا سيزوران انقرة للمشاركة في الاجتماع الثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا في الجولة الثانية لاجتماع سوتشي حول التطورات السورية.
وذكرت بان الاجتماع الثلاثي سيعقد علي 3 مستويات وهي الخبراء ووزراء الخارجية والرؤساء.
ووفقا لوسائل الاعلام التركية فان اجتماع الوزراء سيعقد يوم الثلاثاء واجتماع الرؤساء يوم الاربعاء من الاسبوع القادم في انقرة.
وقد اكد السفير الايراني في انقرة هذا النبا بصورة اجمالية وذلك خلال لقائه رئيس مجلس العلاقات الخارجية الايرانية التركية اميت كيلر واعضاء هذا المجلس للبحث بشان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
انتهي ** 2342



برچسب ها

سياسي

ايران

روحاني

تركيا

القضية السورية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الرئيس روحاني يزور تركيا الاسبوع القادم

معظم المشاهدات

اعتقال عشرات الصحفيين وإغلاق قناة تلفزيونية في كردستان العراق

اعتقال عشرات الصحفيين وإغلاق قناة تلفزيونية في كردستان العراق

ميشال عون يعزي روحاني بالايرانيين الذين قضوا غرقا علي الروشة

ميشال عون يعزي روحاني بالايرانيين الذين قضوا غرقا علي الروشة

حيدر العبادي: نأمل في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران

حيدر العبادي: نأمل في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران

طريق الحرير فرصة لايران لرفع مكانتها في الاقتصاد العالمي

طريق الحرير فرصة لايران لرفع مكانتها في الاقتصاد العالمي

الرئيس روحاني: بحر قزوين محور للوحدة والتعاون

الرئيس روحاني: بحر قزوين محور للوحدة والتعاون

أحدث الأخبار

اعتقال ١٢ عنصراً من `داعش` غرب الموصل

اعتقال ١٢ عنصراً من 'داعش' غرب الموصل

خوشرو: اتهمات السعودیة لایران لحرف انظار الرای العام عن جرائمها فی الیمن

خوشرو: اتهمات السعودیة لایران لحرف انظار الرای العام عن جرائمها فی الیمن

العميد سلامي: دعم السلع الايرانية هجوم مضاد علي فارضي الحظر

العميد سلامي: دعم السلع الايرانية هجوم مضاد علي فارضي الحظر

الرئيس روحاني يزور تركيا الاسبوع القادم

الرئيس روحاني يزور تركيا الاسبوع القادم

مساعد غوتيريش: الاتفاق النووي اصبح قانونا دوليا

مساعد غوتيريش: الاتفاق النووي اصبح قانونا دوليا

موضوعات مرتبط