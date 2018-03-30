الرئيس روحاني يزور تركيا الاسبوع القادم

واوردت وسائل الاعلام التركية بان رئيسي ووزيري خارجية ايران وروسيا سيزوران انقرة للمشاركة في الاجتماع الثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا في الجولة الثانية لاجتماع سوتشي حول التطورات السورية.

وذكرت بان الاجتماع الثلاثي سيعقد علي 3 مستويات وهي الخبراء ووزراء الخارجية والرؤساء.

ووفقا لوسائل الاعلام التركية فان اجتماع الوزراء سيعقد يوم الثلاثاء واجتماع الرؤساء يوم الاربعاء من الاسبوع القادم في انقرة.

وقد اكد السفير الايراني في انقرة هذا النبا بصورة اجمالية وذلك خلال لقائه رئيس مجلس العلاقات الخارجية الايرانية التركية اميت كيلر واعضاء هذا المجلس للبحث بشان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

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