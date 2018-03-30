سايبا يؤجل تتويج برسبوليس ببطولة الدوري الايراني

طهران / 29 اذار /مارس /ارنا-
أجّل سايبا تتويج برسبوليس ببطولة الدوري الايراني الممتاز لكرة بعد ان تغلب عليه بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس علي استاد 'آزادي' بطهران في اطار المرحلة 26 من الدوري.

ويبدو ان النحس اخذ يلازم برسبوليس اذ انه كان بحاجة الي نقطة واحدة فقط من 6 مباريات متبقية للتتويج رسميا ببطولة الدوري الا انه خسر لحد الان مباراتين منها، واحدة امام استقلال طهران 1-0 قبل فترة والثانية هذه المباراة التي خاضها بالامس امام سايبا بنتيجة 2-1 .
وفي هذه المباراة تقدم سايبا بهدف من تسلل واضح في الدقيقة 22 بواسطة آرمان رمضاني.
وعزز سايبا رصيده بهدف ثان في الدقيقة 26 بتوقيع اميد خالدي بعد ان وصلته الكرة من زميله علي قلي زادة الذي راوغ اثنين من دفاع برسبوليس.
وبعد ان راي برسبوليس نفسه متخلفا بهدفين شن عدة هجمات وسنحت له افضل فرصة لتقليص الفارق في الدقيقة 30 الا ان العارضة حالت دون دخول الكرة التي سددها علي عليبور الي مرمي سايبا.
وفي الشوط الثاني كثف برسبوليس هجماته التي اسفرت في الدقيقة 74 عن ركلة جزاء اثر عرقلة سيامك نعمتي داخل منطقة سايبا ترجمها عليبور الي هدف رافعا رصيده الشخصي الي 18 هدفا في مقدمة هدافي الدوري.
وفي الدقيقة 83 حالت العارضة ايضا دون هدف لبرسبوليس من كرة رائعة سددها احمد نوراللهي، ومضت دقائق المباراة دون تغيير ليخرج برسبوليس خاسرا وقد تجمد رصيده عند 57 نقطة بانتظار ما تسفر عنه مباراة اليوم بين ذوب آهن اصفهان وضيفه تراكتور سازي تبريز في اصفهان.
ويعتبر ذوب آهن (42 نقطة) المنافس الوحيد المتبقي لبرسبوليس لينتزع منه البطولة ولكن مهمته تبدو اقرب للمستحيلة اذ عليه الفوز في مبارياته الاربع المقبلة وخسارة برسبوليس مبارياته الاربع بالمقابل علما بان فارق الاهداف بينهما يميل ايضا لصالح برسبوليس بعدد كبير (22 هدفا).
لذا فان خسارة او تعادل ذوب آهن في مباراة اليوم سيحسم البطولة لصالح برسبوليس، لان المباريات المتبقية بعدها لن تكفي لتغطية فارق النقاط فضلا عن فارق الاهداف.
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سايبا يؤجل تتويج برسبوليس ببطولة الدوري الايراني

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