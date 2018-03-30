ازدياد اعداد الزوار اللبنانيين للعتبات المقدسة في العراق

بغداد/ 30 اذار / مارس / ارنا - كشف السفير اللبناني في العراق علي اديب الحبحاب عن ازدياد اعداد الزوار اللبنانيين للعراق سنويا، ليتجاوز الخمسين الف زائر خلال العام الماضي .

ونقل الموقع الالكتروني للعتبة الحسينية المقدسة عن السفير اللبناني، الذي زار مدينة كربلاء المقدسة قبل ايام قلائل، قوله 'ان اعداد الزائرين اللبنانيين الي العراق زادت في السنوات الاخيرة بعد الاستقرار الامني الذي تشهده اغلب المحافظات العراقية'. مبينا 'انه تجاوز خمسين الف لبناني في السنة, فضلا عن المغتربين الذين يأتون الي العراق لزيارة العتبات المقدسة وغيرها' .
واكد السفير الحبحاب 'ان كربلاء هي ارض مباركة ومقدسة جعل الله في هذه الارض طاقة تهواها الناس من كل بقاع العالم'، مضيفا 'انه خلال زيارتنا في الاعوام الماضية الي مدينة كربلاء وما نلاحظه في الوقت الحاضر، نجد ان هناك فرقا كبيرا، حيث وجدنا نهضة وتغيير علي مختلف المستويات السياحية والعمرانية، ووجدنا ان العتبة الحسينية تتوسع في مشاريعها وخدماتها للزائرين وادارتها بأساليب مميزة وراقية جدا' .
واشار السفير اللبناني في العراق الي 'وجود تعاون كبير بين البلدين علي مختلف الاصعدة التجارية والسياحية'، مؤكدا 'انه ستعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين العراق ولبنان قريبا في بغداد يشترك فيها ما يقارب عشرين وزارة ومؤسسة لبنانية عامة تعمل علي تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين'.
وفي مقابل تدفق اعدادا لايستهان بها من المواطنين اللبنانيين الي العراق لزيارة المراقد الدينية المقدسة واحياء المناسبات والشعائر المختلفة، لاسيما عاشوراء، فأن الكثير من العراقيين يزورون لبنان لاغراض السياحة والدراسة والعلاج الطبي وكذلك لزيارة المراقد الدينية هناك، الي جانب ذلك فأن شركات ومؤسسات لبنانية مختلفة تنشط في السوق العراقية في قطاعات شتي .
وتجدر الاشارة الي ان الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون، زار العراق في العشرين من شهر شباط - فبراير الماضي برفقة وفد رفيع المستوي، بناء علي دعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد معصوم، وقد تمخضت تلك الزيارة عن تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية والثقافية بين بغداد وبيروت، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في اوقات سابقة، وازالة الكثير من المعوقات التي تقف حائلا امام الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير افاق التعاون والتنسيق في مختلف المجالات .
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ازدياد اعداد الزوار اللبنانيين للعتبات المقدسة في العراق

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