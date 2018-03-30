اعتقال عشرات الصحفيين وإغلاق قناة تلفزيونية في كردستان العراق

وذكرت وكالة نون الخبرية العراقية، مساء الخميس، ان مرصد الحريات الصحفية (JFO) وشريكه مركز ميترو للدفاع عن الصحفيين تلقيا إتصالات وشكاوي من صحافيين ومؤسسات إعلامية تفيد بإعتقال السُلطات الأمنية في كوردستان العراق عشرات الصحفيين .

وتُفيد الإتصالات أيضاً، بوجود حالات ضرب مبرح قام بها عناصر في الأمن علي مجاميع وفرق صحفية بهدف منعهم من تغطية الإحتجاجات .

ووثقت المنظمتان الشريكتان، خلال الأيام الاربعة الماضية، إعتقال صحفيين إثنين وهما آراس عزيز ومُتلب خوشوي اللذين يعملان لصالح قناة 'بيام' الفضائية التابعة للجماعة الإسلامية، وإثنين آخرين يعملان في قناة 'سبيدة' الفضائية التي مازال مراسلها ئاكار فارس قيد الإعتقال .

وإعتدت ذات القوات علي ياسر عبد الرحمن مراسل 'سبيدة' في دهوك، وتعرض مراسل قناة 'خندان' دلشاد هيمو للضرب والإحتجاز، بينما تعرض مراسل موقع 'دواروز' هانا شواني للتعذيب والضرب المبرح أثناء الإحتجاز التعسفي في مركز أمني في محافظة أربيل .

وأعتدت أيضاً علي مراسل قناة 'كوردسات' دلبرين شيرواني قبل أن تعتقله، كما وتعرض كل من وريا حمة نوري من قناة NRT والصحفي بشدار عثمان والإعلامي سيروان زيباري الي الضرب والاحتجاز التعسفي .

وتمكن بعض المحتجين من إنقاذ الصحفية نياز عبد الله من الإعتقال من قبل قوات أمنية ترتدي زي مدني، وأثناء كتابة هذا التقرير، ظهر الأربعاء، أبلغ صحفي من محافظة دهوك عن إعتقال مصور قناة NRT عمار رجب من قبل قوات الأمن هُناك .

وابلغ الصحفي ريبوار كاكائي، الذي يعمل مع مجموعة قنوات NRT، ان 'قوات الامن صادرت معدات فرق عملنا التي كانت مقسمة لثلاث مجموعات ومازالت جميع المعدات محتجزة لدي السلطات الامنية' .

وقال مصور ومراسل وكالة أنباء الأناضول التُركية هيمن بابان لمرصد الحريات الصحفية (JFO) 'أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، ونتيجة ذلك أصبتُ في ظهري بجروح' .

ويقول رحمن غريب مدير مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في إقليم كردستان العراق، إن 'حالات الضرب التي تعرض لها الصحفيون كانت بشعة للغاية'، وهدفها منع إيصال الحراك المدني للرأي العام والمجتمع الدولي.

وتدرس المنظمتان عشرات الشهادات التي أدلي بها صحفيون ميدانيون تعرضوا لإعتداءات مختلفة علي يد عناصر في سُلطات الإقليم الأمنية .

وتتابع المنظمتان مصير مراسل قناة 'سبيدة' ئاكار فارس المعتقل منذ يومين دون ان تقدم اوراقه للقضاء او يعلن عن مكان احتجازه .

وادان مرصد الحريات الصحفية (JFO) ومركز ميترو الاعمال الانتقامية ضد الصحفيين من قبل القوات الامنية واغلاق المؤسسات، ودعيا رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نجيرفان برزاني بالايعاز للقوات الامنية بالكف عن الاعتداء علي الصحفيين وطالباه بإعادة عمل المؤسسات الصحفية ومن ضمنها قناة 'خاكبير' التي اغلقها رجال من اسايش الاقليم وضرورة اطلاق سراح الصحفيين المحتجزين تحت الظروف التعسفية .

يذكر ان احتجاجات شعبية واسعة إنطلقت منذ الأحد الماضي، في اقليم كردستان العراق، للمطالبة بصرف رواتب العمال والموظفين وتقديم الخدمات للمواطنين في الاقليم .

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