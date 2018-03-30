الشيخ همام حمودي: الجماعات التكفيرية شوهّت الأديان واستهدفت الانسان والأوطان

واشار الشيخ حمودي خلال استقباله، السفير الروسي في العراق ماكسيم ماكسيموف ووفد بطرياك روسيا الي 'أن المرجعية الدينية العليا وحدت العراقيين بمختلف أطيافهم بفتواها وبمواقفها تجاه النازحين' .

وبحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي الخاص لرئيس المجلس الاعلي الاسلامي العراقي، 'بحث الشيخ حمودي مع السفير الروسي موضوع الانتخابات، وفرص تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة بمواجهة الارهاب، وتطورات الساحة الدولية والاوضاع في المنطقة' .

من جانبه اكد السفير ماكسيم ماكسيوف دعم ومساندة بلاده للعراق في شتي المجالات، وشدد علي اهمية تعزيز وتطوير العلاقات بين موسكو وبغداد بما يخدم مصالح البلدين .

يذكر ان روسيا دعمت العراق عسكريا ولوجيستيا في حربه ضد الارهاب الداعشي التكفيري، حيث انها وفرت غطاء جويا للقوات العراقية في مختلف المعارك التي خاضتها ضد عصابات داعش الارهابية خلال الاعوام الاربعة المنصرمة، اضافة الي تقديم الاستشارات العسكرية والامنية، من خلال تشكيل غرفة عمليات استخباراتية مشتركة بين كل من العراق وايران وروسيا وسوريا .

وبرزت خلال الشهور القلائل الماضية دعوات قوية من قبل قوي وفاعليات سياسية عراقية مختلفة بالاستفادة من السلاح الروسي، وعدم الاقتصاد علي تسليح الجيش العراقي بالاسلحة الاميركية، لاسيما بعد اتضاح الكثير من نوايا وتوجهات واشنطن المعادية للعراق والعراقيين والمتناقضة مع المصالح الوطنية العليا .

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