طائرة ركاب ایرانیة تهبط بسلام بمهارة قائدها رغم تمزق احدي الاطارات

واشار مصطفي صفائی فی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' مساء الیوم الخمیس الي ان الطائرة التی كانت قادمة من جزیرة كیش فی الخلیج الفارسی جنوب البلاد كان من المقرر ان تهبط فی الساعة السابعة و 30 دقیقة بالتوقیت المحلی (الثالثة بعد الظهر بتوقیت غرینتش)، الا ان قائد الطائرة وبعد ان انتبه الي حدوث خلل فنی فی الاطارات اخّر هبوطه 20 دقیقة لتفریغ الطائرة من الوقود ومن ثم هبط بها بمهارته بسلام.

واوضح بان ایا من الركاب لم یصب باذي فی هذا الحادث واضاف، ان الطائرة وبعد تبدیل اطاراتها ستنقل الي حضیرة الطائرات.

وصرح بان الحادث لم یعرقل برامج رحلات الطائرات من تبریز او الیها نظرا لوجود مدرجین فی المطار.

انتهي ** 2342

