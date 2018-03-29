وزير الخارجية الكازاخستاني: متفائلون لمستقبل علاقاتنا بإيران

طهران/ 29/آذار/مارس – إرنا – عبّر وزير الخارجية الكازاخستاني «غيرت عبد الرحمانُف» خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي عن تفاؤله حيال الرؤية المستقبلية للتعاون السياسي والاقتصادي بين طهران وأستانة.

وعلي هامش مؤتمر السلام في افغانستان الذي تستضيفه العاصمة الأوزبكية طشقند أعرب غيرت عبدالرحمانوف عن ارتياحه للعلاقات الطيبة بين ايران وكازاخستان وقال: لدي البلدين مشاريع اقتصادية مجدية قيد الانجاز وهنالك آفاق واعدة وإيجابية للتعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية.
كما لفت عبدالرحمانوف الي التعاون الاقليمي والدولي بين ايران وكازاخستان خاصة في مجال إرساء السلام والاستقرار في سوريا معرباً عن تقديره لمشاركة ايران في محادثات أستانة معتبراً هذه المشاركة تعزز محادثات أستانة.
وأعلن وزير الخارجية الكازاخستاني عن دعم بلاده للاتفاق النووي مؤكد علي ضرورة التزام جميع الأطراف بهذا الاتفاق الدولي.
وفي المقابل أعرب عباس عراقجي عن ارتياحه للعلاقات المتنامية بين البلدين مقدماً شكره لمواقف كازاخستان بشأن الاتفاق النووي وتعاونها الرامي الي إستتباب السلام والاستقرار في المنطقة داعياً الي ديمومة التعاون الثنائي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وكازاخستان والتي تخدم القضايا الاقليمية والدولية.
إنتهي** ع ج** 1718



برچسب ها

سياسي

وزير الخارجية الكازاخستاني

عباس عراقجي

لقاء في طشقند

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

وزير الخارجية الكازاخستاني: متفائلون لمستقبل علاقاتنا بإيران

معظم المشاهدات

مقتل ستة من عناصر `داعش` بكمين للحشد جنوب غربي كركوك

مقتل ستة من عناصر 'داعش' بكمين للحشد جنوب غربي كركوك

وكالة اميركية تكذب السعودية وتؤكد اصابة الصواريخ اليمنية لاهدافها بدقة

وكالة اميركية تكذب السعودية وتؤكد اصابة الصواريخ اليمنية لاهدافها بدقة

خرازی: الامیركیون ناكثون للعهد دوما

خلال لقائه مسؤولین باكستانیین

خرازی: الامیركیون ناكثون للعهد دوما

ايران، محور لتوفير الطاقة علي امتداد طريق الحرير الجديد

ايران، محور لتوفير الطاقة علي امتداد طريق الحرير الجديد

طريق الحرير الجديد وتخطي عقبات ترامب

طريق الحرير الجديد وتخطي عقبات ترامب

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الكازاخستاني: متفائلون لمستقبل علاقاتنا بإيران

وزير الخارجية الكازاخستاني: متفائلون لمستقبل علاقاتنا بإيران

إستدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لدي طهران

إستدعاء القائم بأعمال السفارة اليونانية لدي طهران

عراقجي: ايران مستعدة لدعم السلام والاستقرار في افغانستان

عراقجي: ايران مستعدة لدعم السلام والاستقرار في افغانستان

فلم «ذكريات جُلي» في إحتفال 753 الأمريكي

تذكيراً بضحايا هيروشيما ومدينة سردشت الايرانية

فلم «ذكريات جُلي» في إحتفال 753 الأمريكي

تصدير 19 مليار دولار سلع كيماوية وسليولوزية خلال 11 شهراً

تصدير 19 مليار دولار سلع كيماوية وسليولوزية خلال 11 شهراً

موضوعات مرتبط