عراقجي: ايران مستعدة لدعم السلام والاستقرار في افغانستان

وقد التقي عباس عراقجي علي هامش مؤتمر طشقند بوزير الخارجية الاوزبكي، لتبادل وجهات النظر حيال القضايا الثنائية والتعاون الاقليمي.

وقد رحّب عراقجي خلال اللقاء بالسياسات الجديدة لحكومة أوزبكستان والرؤية المتسمة بالطابع التعاوني الاقليمي لرئيس جمهوريتها مشيداً بمبادرة هذا البلد في اقامة مؤتمر السلام في أفغانستان.

وفي سياق آخر أعرب المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني عن إرتياحه لتنمية العلاقات بين البلدين في شتي المجالات خاصاً الاقتصادية منها معرباً عن أمله بتوسع التعاون التجاري والمواصلاتي بين طهران وطشقند لتحقيق تطلعات البلدين.

وفي المقابل أعرب «عبد العزيز كامل اُف» وزير الخارجية الاوزبكي عن أمله في أن يستتبّ السلام والأمن في افغانستان مشيراً الي تغيير طبيعة العلاقات بين بلده وبين ايران مرحباً بالزيارة المستقبلية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية الاسلاميه الايرانيه الي طشقند.

إنتهي** ع ج** 1718

