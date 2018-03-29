فلم «ذكريات جُلي» في إحتفال 753 الأمريكي

اروميه/ 29/آذار/مارس – إرنا – أعلن رئيس رابطة سينما الشباب بمحافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب ايران) عن تأهل فلم «ذكريات جُلي» القصير الي إحتفال 753 الأمريكي وهو من اخراج «زانيار محمدي نكو».
و يحمل الفلم رسالة تنديدية بأحداث الحرب وضحايا قصف هيروشيما ومدينة سردشت الايرانية التي تعرضت لقصف كيماوي.وكان الفيلم قد حصل سابقاً علي لقب الفلم المختار في الإحتفال الدولي للافلام الصغيرة الذي اُقيم في الهند.إنتهي** ع ج** 1718
فرهنگي
فلم «ذكريات جُلي»
إحتفال 753 الأمريكي
محافظة آذربيجان الغربية
التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir
تماس بی واسطه با مسئولین
بالای صفحه
وکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء (ارنا) البرید الالکترونی : irna@irna.ir
© جمیع حقوق هذا الموقع محفوظة لوکالة الجمهوریة الاسلامیة للانباء.