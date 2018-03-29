فلم «ذكريات جُلي» في إحتفال 753 الأمريكي

و يحمل الفلم رسالة تنديدية بأحداث الحرب وضحايا قصف هيروشيما ومدينة سردشت الايرانية التي تعرضت لقصف كيماوي.

وكان الفيلم قد حصل سابقاً علي لقب الفلم المختار في الإحتفال الدولي للافلام الصغيرة الذي اُقيم في الهند.

إنتهي** ع ج** 1718

