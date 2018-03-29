تذكيراً بضحايا هيروشيما ومدينة سردشت الايرانية

فلم «ذكريات جُلي» في إحتفال 753 الأمريكي

اروميه/ 29/آذار/مارس – إرنا – أعلن رئيس رابطة سينما الشباب بمحافظة آذربايجان الغربية (شمال غرب ايران) عن تأهل فلم «ذكريات جُلي» القصير الي إحتفال 753 الأمريكي وهو من اخراج «زانيار محمدي نكو».

و يحمل الفلم رسالة تنديدية بأحداث الحرب وضحايا قصف هيروشيما ومدينة سردشت الايرانية التي تعرضت لقصف كيماوي.
وكان الفيلم قد حصل سابقاً علي لقب الفلم المختار في الإحتفال الدولي للافلام الصغيرة الذي اُقيم في الهند.
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فرهنگي

فلم «ذكريات جُلي»

إحتفال 753 الأمريكي

محافظة آذربيجان الغربية

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فلم «ذكريات جُلي» في إحتفال 753 الأمريكي

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فلم «ذكريات جُلي» في إحتفال 753 الأمريكي

تذكيراً بضحايا هيروشيما ومدينة سردشت الايرانية

فلم «ذكريات جُلي» في إحتفال 753 الأمريكي

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