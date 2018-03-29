تصدير 19 مليار دولار سلع كيماوية وسليولوزية خلال 11 شهراً

طهران/ 29/آذار/مارس – إرنا – أعلن مدير عام مكتب الصناعات الكيماوية والسيلولوزية بوزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية عن تصدير ما يقارب ال19 مليار دولار من السلع الكيماوية والسيلولوزية من إبريل 2017 حتي يناير هذا العام لتتحقق نسبة ال88 بالمائة من الأهداف التصديرية لهذه المواد.

وأفادت إحصائيات جمارك الجمهورية الاسلامية الايرانية بأنّ حجم هذه الصادرات بلغ 43 مليونا و600 الف طن متصدره قائمة السلع التصديرية الايرانية وكانت حصة المواد والمشتقات البتروكيماوية وحدها 12 مليارا و700 مليون دولار بحجم 25 طناً.
وتلتها مادة الزفت ب630 مليون دولار ثم زيوت المحركات الصناعية ب264 مليون دولار ومادة البرافين ب180 مليون دولار والاصباغ والراتينج والصمغ ب190 مليون دولار والسلع السيلولوزية ب160 مليون دولار.
هذا وبلغت نسبة تصدير الصناعات البلاستيكية الايرانية خلال هذه الفترة مليارا و180 مليون دولار بحجم 440 الف طن.
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اقتصاد

19 مليار دولار سلع كيماوية

تصدير من ايران

وزارة الصناعة الايرانية

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تصدير 19 مليار دولار سلع كيماوية وسليولوزية خلال 11 شهراً

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